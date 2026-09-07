Inicio de semana fresco: Llueve sobre la capital este lunes

La esperada lluvia finalmente llegó este lunes a Tegucigalpa, capital de Honduras, refrescando la capital completa tras varios días de condiciones mayormente secas. Aquí las imágenes de este lunes por la mañana.
Las calles de Tegucigalpa terminaron mojadas por las primeras lluvias de la jornada, para alivio de los capitalinos.
La lluvia cambió el ambiente en la capital, de una mañana nublada a una mañana fresca y con abundante brisas.
Tras varios días de espera, las gotas de lluvia volvieron a caer sobre Tegucigalpa, refrescando calles y avenidas. Aunque en algunos sectores solo duró algunos minutos, la lluvia cayó con intensidad.
Los capitalinos recibieron con alivio la lluvia de este lunes, luego de varios días marcados por el ambiente seco y caluroso.
El cielo nublado anticipó la llegada de las lluvias a Tegucigalpa, donde la jornada comenzó con temperaturas más agradables.
El pavimento mojado reflejó la lluvia que cayó durante las primeras horas del lunes en distintos sectores de Tegucigalpa.
La lluvia trajo un respiro a Tegucigalpa, donde los habitantes esperaban desde hace varios días el regreso de las precipitaciones.
Una onda tropical favorece el incremento de la nubosidad y las lluvias en varias regiones de Honduras, incluida la zona central.
La capital hondureña no había experimentado lluvias de manera general, solo en algunos sectores y con escasa precipitación, en varios meses.
La precipitación de este lunes refrescó el ambiente capitalino y puso fin a varios días de espera por lluvias, sobre todo por la situación actual de las represas que abastecen de agua potable a la ciudadanía.
El ingreso de una onda tropical provoca condiciones más húmedas en Honduras, con lluvias y chubascos débiles en buena parte del territorio que se estarán presentado durante el transcurso de la semana.
Las autoridades meteorológicas pronostican más precipitaciones durante los próximos días.