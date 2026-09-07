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Inicio de semana fresco: Llueve sobre la capital este lunes

Una onda tropical genera lluvias y chubascos débiles en gran parte de Honduras, con mayores acumulados previstos en las regiones oriental y occidental.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 08:45
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La esperada lluvia finalmente llegó este lunes a Tegucigalpa, capital de Honduras, refrescando la capital completa tras varios días de condiciones mayormente secas. Aquí las imágenes de este lunes por la mañana.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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Las calles de Tegucigalpa terminaron mojadas por las primeras lluvias de la jornada, para alivio de los capitalinos.

Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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La lluvia cambió el ambiente en la capital, de una mañana nublada a una mañana fresca y con abundante brisas.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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Tras varios días de espera, las gotas de lluvia volvieron a caer sobre Tegucigalpa, refrescando calles y avenidas. Aunque en algunos sectores solo duró algunos minutos, la lluvia cayó con intensidad.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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Los capitalinos recibieron con alivio la lluvia de este lunes, luego de varios días marcados por el ambiente seco y caluroso.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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El cielo nublado anticipó la llegada de las lluvias a Tegucigalpa, donde la jornada comenzó con temperaturas más agradables.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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El pavimento mojado reflejó la lluvia que cayó durante las primeras horas del lunes en distintos sectores de Tegucigalpa.

Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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La lluvia trajo un respiro a Tegucigalpa, donde los habitantes esperaban desde hace varios días el regreso de las precipitaciones.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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Una onda tropical favorece el incremento de la nubosidad y las lluvias en varias regiones de Honduras, incluida la zona central.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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La capital hondureña no había experimentado lluvias de manera general, solo en algunos sectores y con escasa precipitación, en varios meses.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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La precipitación de este lunes refrescó el ambiente capitalino y puso fin a varios días de espera por lluvias, sobre todo por la situación actual de las represas que abastecen de agua potable a la ciudadanía.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO.
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El ingreso de una onda tropical provoca condiciones más húmedas en Honduras, con lluvias y chubascos débiles en buena parte del territorio que se estarán presentado durante el transcurso de la semana.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Las autoridades meteorológicas pronostican más precipitaciones durante los próximos días.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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