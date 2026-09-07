Onda tropical ingresó a Honduras esta mañana y dejará lluvias en la mayor parte del territorio

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará dejando lluvias y chubascos débiles este lunes 7 de septiembre en Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dieron a conocer que durante horas de la mañana de este lunes ingresará y se desplazará la onda tropical por el territorio nacional. Para este lunes se pronostican lluvias para la mayor parte del territorio nacional.

En Lempira se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 20; en Ocotepeque, máximas de 32 y mínimas de 21; y en Olancho, máximas de 31 y mínimas de 22. En estos tres departamentos se pronostican lluvias con actividad eléctrica. En Santa Bárbara, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y la mínima será de 22. En Valle se esperan temperaturas máximas de 39 y mínimas de 26 grados, mientras que en Yoro las máximas serán de 33 y las mínimas de 22. En estos departamentos también se esperan precipitaciones con actividad eléctrica. Para El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios e Intibucá también se esperan lluvias con actividad eléctrica, al igual que en el departamento de Islas de la Bahía, donde la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y la mínima será de 28.

En el departamento de La Paz, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 19. En Atlántida se esperan máximas de 32 y mínimas de 25 grados, acompañadas de lluvias y actividad eléctrica. En Choluteca, Colón, Comayagua, Copán y Cortés, las autoridades también pronostican lluvias y, en algunas zonas, acumulados de hasta 15 milímetros.

Llueve sobre la capital