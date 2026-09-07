Duro golpe al Barcelona previo a su debut ante el Feyenoord en Champions League

Barcelona, España.- El central Eric Garcia se ha ejercitado este lunes con una máscara protectora tras la fractura nasal que sufrió el domingo en la goleada de su equipo ante el Valencia, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El primer equipo del Barcelona ha completado una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la que el defensa catalán se ha entrenado con normalidad.

Se espera que el lateral diestro vuelva al equipo este próximo domingo ante el Levante, ya que no podrá jugar por sanción el partido europeo ante el Feyenoord. Ante el Valencia, el defensa de Martorell fue sustituido en el minuto 25 tras chocar con su compañero, Rodrigo Hernández 'Rodri', en el lanzamiento de un saque de esquina que le provocó una fractura nasal.