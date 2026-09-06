Hansi Flick: "Hemos tenido el control, dominado, eso es lo que quiero del equipo"

“Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado... Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y si es posible marcar, lo intentamos. Ha sido un partido fantástico”, expresó en rueda de prensa.

Valencia, España .- El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , afirmó que su equipo jugó un partido “casi perfecto” este domingo en Mestalla, donde superó al Valencia por 0-5 para situarse como líder en solitario.

“Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor”, agregó Flick, que también reflexionó: “No sé si es necesario con un 0-5 seguir atacando siempre, quiero controlar más ciertas situaciones”.

Sobre la titularidad de Lamine Yamal, Flick señaló: “Esta mañana hemos hablado, me dijo que estaba bien, que podía jugar. Ha jugado bien”. Respecto a Rodri, comentó que “todo lo que hace con la pelota, en el partido, tiene sentido”.

“Bernal también ha hecho un gran partido, es una gran oportunidad para él y mejorará si lo aprovecha. Rodri es increíble, no solo en el campo, en el vestuario es un absoluto líder y es importante tenerlo”, agregó.

Flick reconoció que necesitan un ‘9’, pero a su vez indicó: “Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles”