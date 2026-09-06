Combustibles al alza: gasolina superior llega a L139.88 y diésel supera los L145

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles volverán a incrementarse a partir de este lunes 7 de septiembre, con aumentos de hasta L2.46 por galón en Tegucigalpa, según la nueva estructura de precios de la Secretaría de Economía (Sen). La gasolina superior será uno de los productos que más subirá en la capital, con un incremento de L1.97, por lo que su precio alcanzará los L139.88 por galón. La gasolina regular aumentará L0.73 y se cotizará a L129.04 por galón, mientras que el diésel tendrá el mayor ajuste entre los principales carburantes, al subir L2.46, hasta alcanzar los L145.69 por galón.

El keroseno también registrará un aumento de L1.94, con lo que su precio llegará a L126.00 por galón. En contraste, el gas licuado de petróleo (GLP) doméstico mantendrá su precio en L249.62, bajo el esquema de apoyo económico temporal del Gobierno. El GLP vehicular aumentará L0.52 y pasará a costar L48.98 por galón.

San Pedro Sula también registra alzas

En San Pedro Sula, la gasolina superior aumentará L1.85 y alcanzará los L135.73 por galón. La gasolina regular subirá L0.67, para ubicarse en L124.95, mientras que el diésel tendrá un incremento de L2.35, con un nuevo precio de L141.58 por galón. El keroseno aumentará L1.81 y llegará a L121.81 por galón. El GLP doméstico se mantendrá en L228.47, también bajo el esquema de apoyo económico temporal, mientras que el GLP vehicular subirá L0.52, hasta los L45.45 por galón.

Más de L81 de aumento en el diésel

Las nuevas alzas se suman a un año marcado por fuertes variaciones en los precios de los carburantes, principalmente por la inestabilidad de precio del crudo en el mercado internacional. Un análisis de los incrementos semanales registrados de enero hasta el cierre de agosto, la gasolina superior acumulaba L53.64 en aumentos, la regular L49.16 y el diésel L79.53.