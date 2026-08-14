Hasta L3.89 subirán los combustibles en Tegucigalpa y SPS a partir del lunes 17 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles registrarán un nuevo incremento a partir del lunes 17 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Energía (Sen); el mayor aumento lo tendrá el diésel en Tegucigalpa, con una subida de L3.89 por galón. En la capital, el galón de diésel pasará a costar L138.14, mientras que en San Pedro Sula tendrá un precio de L134.35, luego de un incremento de L3.73. La gasolina regular también aumentará. En Tegucigalpa el nuevo precio será de L128.23 por galón, con un alza de L0.81, mientras que en San Pedro Sula llegará a L124.50 tras subir L0.66.

El precio de la gasolina súper tendrá un aumento menor. En Tegucigalpa el galón costará L139.12, es decir, L0.29 más, y en San Pedro Sula se ubicará en L135.22, después de un incremento de L0.13. El kerosene también subirá y tendrá un precio de L122.59 por galón en Tegucigalpa, con un aumento de L2.62, mientras que en San Pedro Sula costará L118.66, tras un alza de L2.46. En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) doméstico, el precio se mantendrá sin cambios en ambas ciudades. En Tegucigalpa continuará en L249.62 y en San Pedro Sula permanecerá en L228.47. El GLP doméstico mantiene esos valores con un apoyo económico temporal de L35.22 en Tegucigalpa y L35.58 en San Pedro Sula, mientras que el GLP vehicular tendrá una reducción de L0.05, con un nuevo precio de L48.34 en Tegucigalpa y de L44.81 en San Pedro Sula.

Precio por litro