El Estado hondureño registra casi 17,000 vehículos valorados en L9,892 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras registra 16,962 vehículos en el Sistema de Bienes Nacionales, de acuerdo con el inventario acumulado al 31 de julio de 2026. La flota corresponde tanto a instituciones gubernamentales como a entidades descentralizadas. El informe de la Dirección Nacional de Bienes Públicos (DNBE), dependiente de la Secretaría de Finanzas (Sefin), establece que estos automotores tienen un valor registrado de L9,892.7 millones. Del total, 13,252 vehículos pertenecen a instituciones gubernamentales, mientras que otros 3,710 están registrados en las entidades descentralizadas. En términos comparativos, el valor de esta flota vehicular estatal equivale al 2.23% del Presupuesto General de la República para 2026, establecido en L444,335.8 millones. La cifra también se aproxima al presupuesto destinado a todas las universidades nacionales que para este año suma L9,603.9 millones. Es decir, el valor registrado de los vehículos estatales es incluso superior en aproximadamente L288.8 millones.

Seguridad con la mayor cantidad de vehículos

Dentro de las instituciones gubernamentales, la Secretaría de Seguridad registra la mayor cantidad de automotores, con 2,427 vehículos, valorados en 1,021.2 millones de lempiras. La institución utiliza una parte importante de esta flota para labores operativas, patrullajes y otras funciones vinculadas con la seguridad pública por lo que las unidades más comunes son pick ups tipo patrulla y convencionales, camionetas y turismos. En segundo lugar aparece la Secretaría de Salud (Sesal), con 1,839 vehículos, cuyo valor registrado asciende a L1,092.6 millones; le sigue la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) con 1,207 vehículos, valorados en L684.6 millones y luego la Secretaría de Educación, que registra 1,199 vehículos, con un valor de L184.8 millones. El Ministerio Público aparece entre las instituciones con las flotas más numerosas, con 864 vehículos, valorados en L502.2 millones y la la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con 709 automotores y un valor de L265.7 millones. Un aspecto que sobresale en el inventario es el caso del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Aunque registra menos vehículos (454) que Seguridad, Salud, Defensa o Educación, el valor de sus unidades alcanza L1,928.9 millones, por poseer unidades especializadas.

Instituciones gubernamentales con las flotas más pequeñas

En el extremo contrario aparecen instituciones con una cantidad muy reducida de automotores. La Secretaría de Transparencia registra apenas un vehículo, valorado en 30 mil lempiras, mientras que la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes también cuenta con una unidad, cuyo valor es de 325 mil lempiras. La Dirección General de Cinematografía registra dos vehículos, valorados en L799 mil; El Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) con tres vehículos, valorados en L693,023. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct) también registra tres automotores, con un valor conjunto de L1.42 millones. Por su parte, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa) tiene tres vehículos, valorados en L2.57 millones y la Administración Nacional de Servicio Civil registra cuatro vehículos, con un valor de L1.70 millones. Dos de estas instituciones que fueron suprimidas por la Administración de Nasry Asfura vía PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero de 2026, todavía aparecen con vehículos en el inventario de Bienes Nacionales: la Secretaría de Transparencia y Sedespa.

ENEE lidera la flota de las instituciones descentralizadas

En el caso de las entidades descentralizadas, la institución que concentra la mayor cantidad de vehículos es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con 925 unidades, valoradas en L525.98 millones. La segunda con más flota vehicular es la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), con 582 vehículos, cuyo valor registrado asciende a L143.02 millones, le sigue el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) con 394 vehículos, valorados en L148.06 millones. En el análisis, la Empresa de Correos de Honduras (Honducor), está entre las entidades con mayor número asignado con 224 vehículos valorados en L30.04 millones, y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con 170 unidades, cuyo valor alcanza L58.91 millones.