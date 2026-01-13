Más de L300 millones gastaron funcionarios de Libre en camionetas de lujo

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan sin ninguna identificación del Estado, sin placas y, en algunos casos, incluso con sirena para apartar el pesado tráfico de la ciudad. En su interior viajan funcionarios acomodados en esponjosos asientos de cuero, con aire acondicionado. La promesa de austeridad del gobierno de Xiomara Castro no se cumplió a cabalidad para decenas de funcionarios y burócratas que optaron por adquirir vehículos costosos para su movilización. La Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus, mediante la solicitud de información SOL-DNBE-88-2025 realizada a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), constató que entre 2021 y 2025 se compraron 89 camionetas de lujo, de las cuales 80 corresponden directamente a la gestión de Castro —nueve se compraron antes del cambio de administración—. Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), representa el caso más simbólico. En noviembre de 2025 circuló un video en el que se observa a Cálix abordando una camioneta del año, lo que generó malestar en la población. Otro caso es el de Pedro Joaquín Amador. Luego de haber lanzado piedras en las calles y de utilizar el deplorable transporte público del país, el asesor presidencial en Asuntos de Presos Políticos se movilizaba en un vehículo costoso y con escoltas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Lujo y más lujo

Más de 30 instituciones del Estado reportaron a la Dirección de Bienes Nacionales la compra de nuevas camionetas, según la información oficial. Las unidades están valoradas entre los 1.4 millones y 1.6 millones de lempiras, evidencian las cifras. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad es la institución que más camionetas compró, con un total de 16 y una inversión que supera los 19.7 millones de lempiras.

En segundo lugar está el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), con nueve camionetas, que representan una inversión de 8.7 millones de lempiras, de acuerdo a los datos por la DNBE. Mientras tanto, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) obtuvo un total de siete unidades nuevas, con una inversión de 14.7 millones de lempiras. En ese orden sigue la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) con cinco camionetas a un valor de 3.6 millones de lempiras.

Desde Salud a Aduanas

La Secretaría de Salud también aparece con una compra de cinco camionetas, pero a un precio súper elevado: 233.3 millones de lempiras. Al hacer el análisis de la información proporcionada por la DBNE, el equipo de EL HERALDO Plus detectó que cada camioneta adquirida por Salud registra un precio de 46.6 millones de lempiras.

Debido a la duda sobre los elevados precios que mostraba la información, este medio de comunicación consultó al director de Bienes Nacionales, Luis Sosa, quien expresó que solicitará una explicación al Oficial de Información Pública (OIP) que proporcionó los datos. En llamada telefónica, el OIP comunicó al equipo de EL HERALDO Plus que revisaron los datos y detectaron la falla, que fue un error posiblemente del digitador de las cifras, ya que la oficina únicamente recibe la información para cargarla al sistema. Al mismo tiempo aclaró que no es posible que una camioneta cueste más de 40 millones de lempiras, por lo cual solicitaría a las dependencias del Estado la revisión y corrección de la información sobre estos procesos de compra. Al comprobar y corroborar los datos, se comprometió a enviar de nuevo la información, pero los funcionarios de estas dependencias no informaron nunca sobre la veracidad de las cifras, pese a que EL HERALDO Plus esperó varias semanas los datos.

Otra de las instituciones que gozó de los beneficios del poder con carros de lujo fue la Administración Aduanera de Honduras (AAH), que tiene registrada la compra de cuatro camionetas por un valor de 4.7 millones de lempiras. El Registro Nacional de las Personas (RNP) también aparece con la compra de tres camionetas a un costo que supera los 4.2 millones de lempiras. De la misma forma, el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) también hizo una compra de tres vehículos de lujo a un costo por arriba de los 4.2 millones de lempiras. En la lista de instituciones que compraron dos camionetas está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa) la Secretaría de la Mujer (Semujer), entre otras.

Alto precio por vehículos

El lnstituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) sobresale en el listado por ser el ente que más desembolsó por un automóvil edición de lujo, al adquirir por más de 3.3 millones de lempiras de dos camionetas, a un precio unitario de 1.66 millones de lempiras. Dentro de las compras de los carros de lujo también se incluyeron dos camionetas chinas, modelo Tiggo 8 Pro, marca Chery, a un costo de 882,181.15 lempiras cada una. Estos vehículos fueron comprados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). EL HERALDO Plus comprobó que más de 30 instituciones adquirieron camionetas en la administración de Libre, con una inversión de más de 300 millones de lempiras, como lo evidencian las cifras de la Dirección de Bienes Nacionales.

Aumenta la flota

En los cuatro años del gobierno del partido Libre se gastaron más de 2,500 millones de lempiras en la compra de vehículos nuevos, incluyendo las ediciones de lujo. En el catálogo de unidades adquiridas figuran vehículos todo terreno, camiones, volquetas, turismos, microbuses, motocicletas y hasta tricimotos. La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus comprobó que la DNBE reportó que aumentó la flota de vehículos públicos en más de 3,100 unidades, entre enero de 2022 a octubre de 2025. Los datos evidencian que al menos 90 instituciones gastaron millones de lempiras en la adquisición de todo tipo de vehículos. Es de hacer notar que la cantidad de carros puede ser mayor, debido a que los datos fueron proporcionados el 9 de octubre de 2025, antes que se asignará la nueva maquinaria pesada de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para el programa Carreteras Democráticas.

Al analizar la base de datos, Banasupro aparecía como una de las instituciones con más inversión: 1,578.2 millones de lempiras, pero también se detectó un error en la digitalización. Entre los carros más cotizados por las diferentes instituciones del Estado están los todo terreno, que suman alredor de 1,545. También se compraron 1,098 motocicletas, 140 camiones, 136 ambulancias, y 117 microbus, entre otros.

De acuerdo a los datos, la Secretaría de Salud figura como la institución con mayor desembolso en esta línea de gasto, con más de 519.5 millones de lempiras, pero es de hacer la salvedad que las cifras no estaban correctas. En segundo lugar se ubica Seguridad, con 243.9 millones de lempiras. En ese mismo orden está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con 235.3 millones de lempiras; la Secretaría de Defensa, con 169.8 millones; y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), con 150.6 millones de lempiras.

Omar Rivera, exdirector ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), consideró que para que el pueblo hondureño concluya si el gasto en estos vehículos es justificado en tiempos de austeridad se deben aclarar varios puntos Primero, el gobierno debe demostrar con pruebas que estas camionetas de lujo son realmente necesarias para trabajar y no es un gasto innecesario que contradice el ahorro prometido. En segundo punto, estas compras no pueden ser caprichos de ningún funcionario; deben estar anotadas desde antes en los planes y presupuestos oficiales. Un tercer requisito es que el proceso de compra debe ser limpio, mediante licitaciones públicas donde varias empresas compitan en igualdad, sin favoritismos ni corrupción.