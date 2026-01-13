Más de L300 millones gastaron funcionarios de Libre en camionetas de lujo

El lnstituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) sobresale en el listado por ser el ente que más desembolsó por un automóvil edición de lujo, al adquirir por más de 3.3 millones de lempiras de dos camionetas, a un precio unitario de 1.66 millones de lempiras.Dentro de las compras de los carros de lujo también se incluyeron dos camionetas chinas, modelo Tiggo 8 Pro, marca Chery, a un costo de 882,181.15 lempiras cada una. Estos vehículos fueron comprados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).EL HERALDO Plus comprobó que <b>más de 30 instituciones adquirieron camionetas en la administración de Libre</b>, con una inversión de más de 300 millones de lempiras, como lo evidencian las cifras de la Dirección de Bienes Nacionales.