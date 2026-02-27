Scania y Grupo Flores presentan "Scania Super" un transporte eficiente, potente y sostenible

Tegucigalpa, Honduras-. Scandinavia Motors, una empresa de Grupo Flores, de la mano de Scania, líder mundial en soluciones integrales de transporte sostenible, presentó su nueva y premiada plataforma de motores Scania Super, que proporciona una excelente potencia con mayor ahorro de combustible, más carga útil y más tiempo de actividad.

Scania Super que ha sido denominado el mayor logro de ingeniería de Scania hasta la fecha, obtuvo el premio Green Truck of the Year 2024 en Alemania. Ofrece una amplia gama de potencia en un eficiente motor Scania de 13 litros y 6 cilindros en línea, la caja de cambios Scania y el eje trasero de simple reducción, logran garantizar una conducción mucho más suave y un ahorro adicional de combustible del 8% con relación al modelo anterior, estableciendo un nuevo hito de referencia en el sector de transporte.

Mayor rentabilidad, menor consumo y reducción de emisiones

"Estamos sumamente orgullosos de lanzar de la mano de Scandinavia Motors, el futuro para las operaciones de transporte sostenible. Scania Super con su innovadora gama de motores destaca por la mejora de rendimiento, reducción de emisiones y sistemas de seguridad activa, una solución integral que responde a las principales prioridades de los transportistas en Honduras. Es por ello por lo que puedo decir con plena convicción ¡El Futuro de Honduras es Super! con Scania Super." Expresó John Montoya, Gerente de Mercado para Scania Latinoamérica.

“Para Grupo Flores es un honor presentar en Honduras la nueva plataforma Scania Super, una tecnología que marca el inicio de una nueva era en eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad para el transporte pesado. No se trata únicamente de un motor, sino de una solución integral que optimiza el consumo de combustible, reduce emisiones, incrementa la productividad y ofrece un menor costo operativo para nuestros clientes. Respondiendo a las necesidades reales del mercado hondureño y reafirmando nuestro compromiso de acompañar a las empresas en la modernización de sus flotas con soluciones más seguras, versátiles y competitivas”. Manifestó Antonio Palacios, Director Comercial de Grupo Flores

Versatilidad y potencia para todo tipo de operaciones en Honduras

Scania Súper cuenta, entre otras características innovadoras, con un chasis que es el más versátil hasta la fecha, con mayor adaptabilidad, mejor distribución de peso y más espacio para carrocerías, aumentando así el potencial de carga útil. La línea con las cajas de cambio G25 y G33 está disponible en configuraciones 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2 y 8x4, lo que permite adaptarse a cualquier operación de transporte y para tareas extrapesadas en minería, logística y construcción.

Es una tecnología probada y comprobada que ahora llega a Honduras para evolucionar el transporte", comentó Wendy Janin Martínez, Gerente de Ventas Industrial de Grupo Flores.

Scandinavia Motors es la empresa de Grupo Flores, que distribuye Scania para Honduras, y brinda los servicios de venta buses, camiones y motores; con un completo inventario de repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Además de soluciones financieras para renovación de flotas.