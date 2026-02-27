  1. Inicio
Scania y Grupo Flores presentan "Scania Super" un transporte eficiente, potente y sostenible

La innovadora plataforma de tren de potencia Scania Super promete hasta un 8 % más de ahorro de combustible, mayor carga útil y menor impacto ambiental para los transportistas hondureños

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 15:30
Scania y Grupo Flores presentan Scania Super un transporte eficiente, potente y sostenible

La nueva Scania Super fue presentada en Honduras como una solución integral para un transporte más eficiente y sostenible.

 Estalin Irias

Tegucigalpa, Honduras-. Scandinavia Motors, una empresa de Grupo Flores, de la mano de Scania, líder mundial en soluciones integrales de transporte sostenible, presentó su nueva y premiada plataforma de motores Scania Super, que proporciona una excelente potencia con mayor ahorro de combustible, más carga útil y más tiempo de actividad.

Scania Super fue reconocida con el premio Green Truck of the Year 2024 en Alemania.

Scania Super que ha sido denominado el mayor logro de ingeniería de Scania hasta la fecha, obtuvo el premio Green Truck of the Year 2024 en Alemania. Ofrece una amplia gama de potencia en un eficiente motor Scania de 13 litros y 6 cilindros en línea, la caja de cambios Scania y el eje trasero de simple reducción, logran garantizar una conducción mucho más suave y un ahorro adicional de combustible del 8% con relación al modelo anterior, estableciendo un nuevo hito de referencia en el sector de transporte.

Ejecutivos de Grupo Flores y Scania durante la presentación oficial de la nueva tecnología para el transporte pesado en Honduras.

Mayor rentabilidad, menor consumo y reducción de emisiones

"Estamos sumamente orgullosos de lanzar de la mano de Scandinavia Motors, el futuro para las operaciones de transporte sostenible. Scania Super con su innovadora gama de motores destaca por la mejora de rendimiento, reducción de emisiones y sistemas de seguridad activa, una solución integral que responde a las principales prioridades de los transportistas en Honduras. Es por ello por lo que puedo decir con plena convicción ¡El Futuro de Honduras es Super! con Scania Super." Expresó John Montoya, Gerente de Mercado para Scania Latinoamérica.

John Montoya, gerente de mercado para Scania Latinoamérica, resaltó los avances en eficiencia, seguridad y reducción de emisiones de la nueva plataforma.

“Para Grupo Flores es un honor presentar en Honduras la nueva plataforma Scania Super, una tecnología que marca el inicio de una nueva era en eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad para el transporte pesado. No se trata únicamente de un motor, sino de una solución integral que optimiza el consumo de combustible, reduce emisiones, incrementa la productividad y ofrece un menor costo operativo para nuestros clientes. Respondiendo a las necesidades reales del mercado hondureño y reafirmando nuestro compromiso de acompañar a las empresas en la modernización de sus flotas con soluciones más seguras, versátiles y competitivas”. Manifestó Antonio Palacios, Director Comercial de Grupo Flores

Antonio Palacios, director comercial de Grupo Flores, destacó el impacto de Scania Super en la rentabilidad y modernización de flotas en el país.

Versatilidad y potencia para todo tipo de operaciones en Honduras

Scania Súper cuenta, entre otras características innovadoras, con un chasis que es el más versátil hasta la fecha, con mayor adaptabilidad, mejor distribución de peso y más espacio para carrocerías, aumentando así el potencial de carga útil. La línea con las cajas de cambio G25 y G33 está disponible en configuraciones 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2 y 8x4, lo que permite adaptarse a cualquier operación de transporte y para tareas extrapesadas en minería, logística y construcción.

Vista posterior del Scania Super, diseñado para optimizar la distribución de peso y maximizar la capacidad de carga.

Es una tecnología probada y comprobada que ahora llega a Honduras para evolucionar el transporte", comentó Wendy Janin Martínez, Gerente de Ventas Industrial de Grupo Flores.

El equipo de Grupo Flores acompañó el lanzamiento reafirmando su compromiso con los transportistas hondureños.

Scandinavia Motors es la empresa de Grupo Flores, que distribuye Scania para Honduras, y brinda los servicios de venta buses, camiones y motores; con un completo inventario de repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Además de soluciones financieras para renovación de flotas.

Colaboradores de Grupo Flores celebraron la llegada de Scania Super, una innovación que fortalece el sector transporte nacional.

Para mayor información puede visitar el sitio web: https://scania.grupoflores.com/, atención al cliente en Agencia Grupo Flores, Blvd. del Sur, San Pedro Sula y Agencia anillo periférico Tegucigalpa; también pueden contactarnos al: 2216-4000 ó por las redes sociales: +504 9800-9492.

Redacción web
Brand Studio

