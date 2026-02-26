Elektra e Italika impulsan la movilidad urbana con la campaña “Siente el BIT”

Tegucigalpa, Honduras-. Con el objetivo de conectar con el ritmo real de la capital y responder a las necesidades de movilidad urbana, Italika lanzó oficialmente su nueva campaña “Siente el BIT”, una propuesta que integra economía, trabajo y estilo en una sola solución: la BIT 150. La campaña nace de un insight claro: en Tegucigalpa, moverse no es un lujo, es una necesidad diaria. Pensada para quienes buscan optimizar su tiempo, cuidar su economía y proyectar un estilo moderno, la BIT 150 se posiciona como la opción ideal para el mercado capitalino.

Promoción de lanzamiento

Como parte del lanzamiento, Belinda Bonilla, Gerente de Mercadeo Elektra, anunció una promoción exclusiva para cliente nuevo: 0% de prima y 10% de descuento sobre precio de promoción, al adquirir la BIT 150 con préstamo Banco Azteca, para que más hondureños puedan disfrutar una motocicleta económica, moderna y respaldada. Invitamos a todos a visitar nuestras tiendas y conocer una opción que realmente impulsa su movilidad y su economía”.

Además, destacó durante el evento: que “Siente el BIT no es solo una campaña, es el impulso que viene a mover tu economía, tu trabajo y tu estilo. Es la oportunidad de tomar decisiones más inteligentes y hacer que cada lempira rinda más”. De esta manera, Anaelia Ordoñez, Gerente de Producto, expresó: “La campaña ‘Siente el BIT’ es un movimiento que busca que más hondureños ahorren y se movilicen con libertad. La BIT 150 es ideal como primera motocicleta: es automática, cómoda, fácil de manejar y altamente eficiente, con un rendimiento que permite recorrer largas distancias con bajo consumo de combustible. Además, cuenta con el respaldo de una garantía de cuatro años, más de 80 centros de servicio y más de 200 puntos de repuestos a nivel nacional, lo que brinda confianza y soporte permanente a nuestros clientes”.

Respaldo y garantía que marcan la diferencia

La BIT 150 no solo destaca por su eficiencia y maniobrabilidad en tráfico urbano, sino también por el respaldo que ofrece la marca: • Nueva garantía de 4 años o 40,000 kilómetros. • Más de 80 centros de servicio Italika especializados. • Más de 200 puntos de venta de repuestos oficiales.

Estos beneficios aseguran tranquilidad, disponibilidad de repuestos y soporte técnico especializado para cada cliente, mencionó Ordoñez. La BIT 150 está disponible en las tiendas Elektra de Tegucigalpa.

Acerca de Italika

Italika es una marca líder en movilidad de dos ruedas, ensamblada en México y comercializada en Honduras, México, Guatemala y Panamá. En Honduras, se distribuye a través de tiendas Elektra, agencias Italika y una amplia red de centros de servicio y repuestos oficiales, garantizando respaldo y confianza a cada cliente.

Sobre Grupo Salinas