Ficohsa Seguros y Duke Heart for Honduras devuelven esperanza a niños con cirugías cardíacas

Tegucigalpa, Honduras-. La brigada médica internacional Duke Heart for Honduras ya se encuentra en el país para desarrollar una nueva jornada de intervenciones cardíacas pediátricas y fortalecimiento médico en las áreas de cardiología y endocrinología.

El equipo está conformado por 13 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, liderados por el Dr. Joseph Turek, especialista en intervenciones cardíacas, y el Dr. Michael Freemark, endocrinólogo con más de 40 años de experiencia.

La brigada trabajará del 22 al 28 de febrero en el Hospital María, Especialidades Pediátricas, y realizará también actividades académicas en endocrinología.