Credidemo enciende el mes del amor con su promoción “Felices los 4”

En febrero, el amor también se mide en metas cumplidas. Credidemo lanza su promoción “Felices los 4”, con beneficios gratuitos y condiciones accesibles para que más hondureños estrenen su motocicleta Honda

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 15:30
Credidemo celebra el mes del amor con su promoción “Felices los 4”, facilitando el acceso a motocicletas Honda.

 Cortesía Credidemo

Tegucigalpa, Honduras-. En el mes del amor y la amistad, Credidemo, la financiera especializada en motocicletas Honda, lanza su nueva promoción “Felices los 4”, una campaña que premia a quienes deciden dejar de soñar y comenzar a rodar.

Bajo el concepto “Agarra la Honda del amor”, la promoción invita a los hondureños a aplicar al crédito de su motocicleta y disfrutar no solo de las mejores condiciones de financiamiento, sino también de cuatro grandes beneficios completamente gratis.

¿Qué incluye la promoción “Felices los 4”?

Al aplicar al crédito de su motocicleta Honda con Credidemo, los clientes reciben cuatro beneficios totalmente gratis que facilitan el proceso y reducen costos: una cita para la licencia de conducir, lubricante marca Honda, promocionales exclusivos de la financiera y una cuota completamente gratis.

La campaña invita a los hondureños a dejar de soñar y comenzar a rodar con beneficios gratuitos.

 (Cortesía Credidemo)

Todo esto respaldado por las condiciones que caracterizan a la marca:

Tasas más bajas del mercado

Primas más bajas del mercado

Plazos más largos de 1 a 5 años

Atención ágil, rápida y amigable

La motocicleta se consolida como herramienta clave para el trabajo y el emprendimiento en el país.

 (Cortesía Credidemo)

“En Credidemo creemos que el amor también es avanzar, crecer y cumplir metas. Esta promoción busca facilitar el acceso a una motocicleta propia y premiar la decisión de dar ese paso”, expresó la gerencia de la institución.

La campaña estará vigente durante todo el mes de febrero en las agencias y puntos autorizados a nivel nacional, brindando a los interesados la oportunidad de acercarse, recibir asesoría personalizada y aplicar de forma rápida y sencilla a su crédito para estrenar su motocicleta Honda con todos los beneficios de la promoción.

Con tasas competitivas y plazos flexibles, Credidemo impulsa oportunidades reales de movilidad.

 (Cortesía Credidemo)

Un impulso real para cumplir sueños

La motocicleta se ha convertido en una herramienta clave para la movilidad, el trabajo y el emprendimiento en Honduras. Con esta iniciativa, Credidemo reafirma su compromiso de seguir impulsando oportunidades reales para miles de familias.

Porque en febrero, se celebran decisiones.

Más vale motocicleta en mano... que seguir soñando.

