“La Bomba que Salva Vidas”: cada galón en Gasolineras UNO se convierte en esperanza para niños con cáncer

Gasolineras UNO, en alianza con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, anuncia el lanzamiento de la iniciativa solidaria "La Bomba que Salva Vidas", una campaña que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de febrero en estaciones de servicio UNO ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y La Paz.
Como parte de esta acción, Gasolineras UNO donará L3 por cada galón de combustible consumido por sus clientes durante los días de la campaña. Los fondos recaudados serán destinados a apoyar los programas que la Fundación desarrolla para brindar atención integral a niños diagnosticados con esta enfermedad.
La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer trabaja desde hace años al servicio de la sociedad, ofreciendo apoyo económico, medicamentos y seguimiento a cientos de niños que enfrentan esta dura batalla, convirtiéndose en un pilar fundamental para muchas familias hondureñas."Cada aporte recibido nos permite continuar dando esperanza y mejor calidad de vida a los niños que atendemos.
Iniciativas como La Bomba que Salva Vidas demuestran que cuando el sector privado y la sociedad se unen, el impacto positivo se multiplica”, expresó Nubia de Zúñiga, Presidenta de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Por su parte, Gasolineras UNO reafirma su compromiso con el bienestar social y la construcción de un futuro más solidario.
"En Gasolineras UNO creemos que nuestra responsabilidad va más allá de ofrecer un buen servicio. Esta alianza con la Fundación nos permite convertir cada galón de combustible en una oportunidad para salvar vidas y generar conciencia en nuestra población", señaló Eduardo Idiáquez, coordinador de marca Uno. Ambas instituciones invitan a la población a sumarse a esta noble causa visitando las estaciones Gasolineras UNO durante los días de la campaña y siendo parte activa de una iniciativa que une solidaridad, compromiso social y esperanza.
Gasolineras UNO y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer reiteran su compromiso de seguir trabajando juntos en acciones que impacten positivamente a la niñez ya la sociedad hondureña.