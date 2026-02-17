Grupo Ficohsa consolida su liderazgo regional en los rankings MERCO 2025

Tegucigalpa, Honduras-. Grupo Ficohsa forma parte del ranking MERCO Empresas 2025, uno de los principales monitores de reputación corporativa en Iberoamérica, reafirmando la solidez de su gestión y la confianza que genera entre sus distintos grupos de interés en la región. En esta edición del ranking, diversas empresas y lideres del grupo fueron reconocidas en los mercados donde opera, reflejando el alcance regional de su modelo de negocio y su compromiso con una gestión responsable y sostenible.

Entre las compañías del grupo incluidas se encuentran:

• Grupo Ficohsa Honduras, en el ranking general de empresas del país y en su evaluación sectorial, tanto el negocio banco como seguro. Destaca también su liderazgo en el Ranking ESG • Grupo Ficohsa Guatemala, en el ranking general de empresas del país y en su evaluación sectorial. • Banco Ficohsa Panamá, considerado dentro del ranking sectorial del país. • ASESUISA, la aseguradora del grupo en El Salvador, incluida en el ranking general y como referente dentro de su sector.

Entre los lideres reconocidos por el Ranking Merco Lideres están:

• Camilo Atala, Presiente de Grupo Ficohsa como uno de los principales lideres de Honduras y la región. • José Arturo Alvarado, CEO de Bancos de Grupo Ficohsa dentro de los top 100 lideres de Honduras. • Thetey Martines, Gerente General de Ficohsa Seguros dentro de los top 100 lideres de Honduras. • Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de ASESUISA, dentro del top 100 lideres de El Salvador. La presencia de múltiples empresas del grupo en el ranking MERCO 2025 refleja una reputación construida de manera consistente en distintos mercados, basada en principios como la ética corporativa, la transparencia, la innovación, la calidad en el servicio y la generación de valor compartido para clientes, colaboradores, proveedores y comunidades. MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) evalúa a las empresas a partir de una metodología multistakeholder, auditada de forma independiente, que integra la percepción de directivos, expertos, analistas, consumidores y otros públicos relevantes. Su enfoque permite medir la reputación como un activo estratégico que impacta directamente en la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones.

Reputación que trasciende fronteras