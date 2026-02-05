Excel celebra 25 años de Mitsubishi en el país y presenta el nuevo Destinator

Tegucigalpa, Honduras-. Excel Honduras, distribuidor exclusivo de Mitsubishi Motors en el país, celebró 25 años de trayectoria de la marca en Honduras con un evento conmemorativo exclusivo para clientes Mitsubishi y representantes de la marca, en el marco del cual se realizó la presentación oficial del nuevo Mitsubishi Destinator, un modelo que marca un nuevo capítulo en el portafolio de la marca. Durante estos 25 años, Mitsubishi se ha consolidado como una de las marcas más vendidas y reconocidas del mercado automotriz hondureño, gracias al posicionamiento de modelos emblemáticos como L200, referente en su segmento, y a un portafolio de camionetas ampliamente conocido y preferido por los clientes, que incluye modelos como Montero y Outlander. Este liderazgo ha sido respaldado por la confiabilidad, durabilidad, tecnología y desempeño de la marca en todo tipo de caminos, acompañando a miles de clientes a lo largo del país.

Destinator: tecnología, seguridad y confort

Como parte de esta celebración, Excel aprovechó la ocasión para revelar el Mitsubishi Destinator, un modelo que refleja la visión de futuro de la marca y su compromiso por seguir ampliando su line-up con vehículos diseñados para responder a las nuevas necesidades de los clientes, manteniendo el ADN de robustez y calidad que caracteriza a Mitsubishi.

La nueva camioneta Mitsubishi Destinator se distingue por su alto nivel de seguridad, confort y tecnología, incorporando un completo paquete de asistencias a la conducción que incluye control crucero adaptativo, mitigación de colisión frontal, alerta de punto ciego y seis bolsas de aire. En su interior, ofrece una experiencia moderna y conectada con pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, clúster digital, sistema de sonido premium y aire acondicionado automático de doble zona, además de un amplio espacio para pasajeros y carga, pensado para adaptarse a las diferentes necesidades del día a día y los viajes en familia.

El evento se desarrolló en un ambiente exclusivo, combinando una experiencia de sabores de Honduras con espacios de gastronomía y experiencias sensoriales, reforzando el vínculo entre la marca y sus clientes más cercanos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Un legado de liderazgo en el mercado hondureño

Al respecto, Alejandra Figueroa, jefe de Marca Mitsubishi en Excel Honduras, expresó:“Celebrar 25 años de Mitsubishi en Honduras es un orgullo para nosotros. Este aniversario no solo representa el recorrido de la marca en el país, sino también la confianza que nuestros clientes han depositado en Mitsubishi a lo largo del tiempo. Presentar el nuevo Destinator en este contexto simboliza nuestro compromiso por seguir creciendo, innovando y acompañando a nuestros clientes en cada camino que recorran.”

Con esta celebración y el lanzamiento del nuevo Destinator, Excel reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la presencia de Mitsubishi en Honduras, ofreciendo productos de alto nivel y una experiencia integral respaldada por su red de sucursales y servicio postventa.

Acerca de Excel