La totalmente nueva Hyundai Palisade HEV 2027 llega a Honduras avalada con premios internacionales

Tegucigalpa, Honduras-. Excel, distribuidor oficial de Hyundai en Honduras, presenta la completamente nueva Hyundai Palisade 2027 HEV, la SUV insignia de la marca que llega al país como un referente en su segmento, combinando motorización híbrida avanzada, tecnología centrada en el usuario y un diseño premium, respaldado por reconocimientos internacionales. Dentro de las novedades de la completamente nueva Palisade 2027 HEV, se encuentra el sistema híbrido avanzado de Hyundai, con motor 2.5 turbo de próxima generación, que mejora significativamente los sistemas tradicionales gracias a su innovador diseño de doble motor, complementado con frenado regenerativo optimizado y Stay Mode, ampliando la autonomía eléctrica, maximizando la eficiencia de combustible.

Desde su lanzamiento global, la Hyundai Palisade ha sido ampliamente reconocida por expertos y organismos especializados. Por su parte, Hugo Flores, Gerente de Mercadeo Excel Automotriz, expresó: "La Hyundai Palisade HEV 2027 desempeña un papel fundamental dentro de nuestra cartera de modelos, reflejando el compromiso de Excel, de ofrecer motorización diversa y tecnología centrada en el usuario. Su sistema híbrido de próxima generación, con motor 2.5 turbo y doble motor, mejora la eficiencia de combustible, amplía la autonomía eléctrica y es más amigable con el medio ambiente".

Entre los galardones más destacados se encuentran:

• Mejor SUV Grande 2026 por los Premios Drivers' Choice 2026 de MotorWeek • Vehículo Favorito 2026 y Vehículo Familiar Favorito 2026, otorgados por la Asociación de Prensa Automotriz del Medio Oeste destacando su confort, refinamiento y experiencia de conducción. • Premio Best Buy 2026 de Kelley Blue Book como Mejor SUV Mediana, basada en criterios como valor de reventa, costo total de propiedad, calidad y funcionalidad en condiciones reales.

• Premio Selección del Editor (Editors’ Choice Award) 2026

• Vehículo Utilitario del Año™ 2026 en Norteamérica, otorgado por el jurado de los Premios Norteamericanos al Vehículo Utilitario.

• Premio Top Safety Pick (TSP) del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras

• Premio Red Dot de Diseño 2025 y el Premio iF de Diseño 2025, reconocimientos que destacan la excelencia en innovación, funcionalidad y propuesta estética.



Diseño premium y tecnología de última generación

Su interior combina diseño espacioso y sofisticado con tecnología avanzada, incluyendo pantalla panorámica de 12.3”, head of display, sistema de audio Bose, cargador inalámbrico, Apple CarPlay y Bluetooth, asientos de cuero y espacio amplio para 8 pasajeros. Mientras que la seguridad incorpora cámara 360, sensores delanteros y traseros, asistencia de carril, asistencia de prevención de colisión y control crucero inteligente, ofreciendo confort y protección de clase mundial.

“La Completamente Nueva Hyundai Palisade 2027 HEV combina un diseño vanguardista, confort, seguridad y tecnología, estos reconocimientos reflejan la fortaleza del modelo y el compromiso de Hyundai con la excelencia en cada detalle”, expresó Francesca García, Gerente de Marca de Hyundai.