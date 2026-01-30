Elevate Hub y Optimus Card desarrollan un Programa de Lealtad que aumenta ventas y optimiza el uso de datos

Tegucigalpa, Honduras-. En un mercado cada vez más competitivo, fidelizar ya no es opcional. Elevate Hub presenta su Programa de Lealtad Inteligente, una solución diseñada para incrementar ventas, estimular la recompra y monitorear en tiempo real el comportamiento de los consumidores.

El programa permite a los comercios afiliados registrar, administrar y analizar la data de consumo, facilitando la creación de promociones, campañas personalizadas y estrategias comerciales basadas en información real, no en suposiciones.

Uno de los principales diferenciadores del sistema es su esquema de sellos digitales, mediante el cual los clientes acumulan beneficios en una tarjeta de cliente frecuente digital. Esta puede integrarse fácilmente al wallet de iOS o Android, eliminando el uso de sellos y tarjetas físicas y mejorando significativamente la experiencia del usuario.