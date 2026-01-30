  1. Inicio
Elevate Hub y Optimus Card desarrollan un Programa de Lealtad que aumenta ventas y optimiza el uso de datos

La lealtad del cliente evoluciona hacia modelos digitales y medibles. Con esta premisa, Elevate Hub y Optimus Card incorporan un programa que permite a los comercios fortalecer la relación con sus clientes y respaldar sus estrategias comerciales con información confiable

La tarjeta de cliente frecuente se almacena en el wallet del celular, facilitando el acceso desde dispositivos iOS y Android.

Tegucigalpa, Honduras-. En un mercado cada vez más competitivo, fidelizar ya no es opcional. Elevate Hub presenta su Programa de Lealtad Inteligente, una solución diseñada para incrementar ventas, estimular la recompra y monitorear en tiempo real el comportamiento de los consumidores.

El programa permite a los comercios afiliados registrar, administrar y analizar la data de consumo, facilitando la creación de promociones, campañas personalizadas y estrategias comerciales basadas en información real, no en suposiciones.

Uno de los principales diferenciadores del sistema es su esquema de sellos digitales, mediante el cual los clientes acumulan beneficios en una tarjeta de cliente frecuente digital. Esta puede integrarse fácilmente al wallet de iOS o Android, eliminando el uso de sellos y tarjetas físicas y mejorando significativamente la experiencia del usuario.

Los sellos digitales permiten al usuario visualizar su progreso y beneficios acumulados de forma clara y sencilla.

El proceso de uso es seguro, controlado y transparente:

1. Cada cliente cuenta con un código QR personal al registrarse en su comercio de elección.

2. ⁠El comercio valida la compra mediante escaneo.

3. ⁠Se registra una factura única que garantiza control y trazabilidad.

4. ⁠El cliente obtiene automáticamente su sello digital.

Validación de compras mediante código QR, garantizando un registro seguro, rápido y con trazabilidad.

Gracias a esta solución, las empresas no solo premian la lealtad, sino que también construyen bases de datos propias, miden la frecuencia de compra, el ticket promedio y los hábitos de consumo, transformando esta información en decisiones estratégicas que impactan directamente en los resultados comerciales.

La lealtad va más allá de premiar una compra: implica construir un sentido de pertenencia y demostrarle al cliente que su preferencia es valorada en cada interacción. Bajo esta visión, cada vez más empresas incorporan el sistema de fidelización de Elevate Hub como parte de sus estrategias comerciales, alineándose con nuevas dinámicas de consumo y una gestión basada en datos.

Elevate Hub no vende puntos, vende inteligencia comercial.

Para conocer cómo implementar este programa en su empresa:

+504 9893-0233 elevatehubhn.com

