Seguridad en la nube empresarial: alineando infraestructura, cumplimiento y resiliencia operativa

Tegucigalpa, Honduras-. En un entorno donde las operaciones, los datos y los usuarios ya no se encuentran en un solo lugar, la seguridad debe acompañarlos a todas partes: desde la navegación web hasta las aplicaciones en la nube y los accesos remotos. Por eso, las arquitecturas modernas se apoyan en servicios de ciberseguridad en la nube capaces de inspeccionar, autenticar y proteger cada conexión, sin importar el dispositivo o la ubicación.
Este enfoque —conocido como Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE) dentro del marco Acceso Seguro al Servicio (Secure Access Service Edge, SASE)— garantiza un acceso seguro a la web, a servicios en la nube y a aplicaciones privadas mediante capacidades integradas como control de acceso, protección contra amenazas y seguridad de datos, todo entregado principalmente desde la nube.
1. Cortafuegos de Aplicaciones Web (Web Application Firewall, WAF): la primera línea de defensa
Un WAF se coloca delante de las aplicaciones web y filtra el tráfico HTTP/HTTPS para bloquear ataques comunes como inyección SQL (Structured Query Language), XSS (Cross Site Scripting) o robo de credenciales. Funciona como un “escudo” de seguridad capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tácticas y vulnerabilidades.
Beneficios clave del WAF:
• Reducción de riesgos y cumplimiento: disminuye la exposición a vulnerabilidades del Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web (Open Web Application Security Project, OWASP).
• Operación sencilla: despliegue rápido, reglas administradas y actualizaciones en segundos.
2. Acceso de Red de Confianza Cero (ZTNA): acceso mínimo, verificado siempre
El ZTNA materializa el modelo de Confianza Cero (Zero Trust): “nunca confiar, siempre verificar”. A diferencia de una Red Privada Virtual (Virtual Private Network, VPN) tradicional, que abre el acceso a toda la red, ZTNA concede acceso únicamente a la aplicación solicitada, verificando identidad, postura del dispositivo y contexto en cada petición.
Beneficios clave del ZTNA:
• Control granular y menor riesgo: oculta lo que el usuario no necesita ver.
• Mejor experiencia y gestión simplificada: diseñado para entornos híbridos siguiendo buenas prácticas modernas.
3. Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE): seguridad unificada para usuarios y datos
El SSE consolida funciones como ZTNA, Puerta de Enlace Web Segura (Secure Web Gateway, SWG) y Corredor de Seguridad de Acceso a la Nube (Cloud Access Security Broker, CASB), entre otras. Esto permite aplicar políticas consistentes y proteger el uso de Internet y aplicaciones SaaS (Software as a Service), incluyendo prevención de pérdida de datos y análisis de tráfico cifrado, sin importar dónde se encuentren los usuarios o las aplicaciones.
Beneficios clave del SSE:
• Cobertura integral y nativa en la nube: escalable y coherente para una fuerza laboral híbrida.
• Consolidación y eficiencia: menos herramientas aisladas y mayor visibilidad centralizada sobre usuarios, destinos y tipos de tráfico.
Cloudflare + Tigo Business: seguridad de clase mundial con operación simplificada, para empresas que requieren seguridad robusta con una operación simple, Cloudflare ofrece WAF, ZTNA y una plataforma SSE reconocida por analistas. Su tecnología se apoya en una red global y en detecciones inteligentes para proteger aplicaciones, usuarios y datos a gran escala.
Operación simplificada y alineada a Tecnologías de la Información:
• Administración de políticas, actualización de reglas y monitoreo 24/7 del entorno Cloudflare.
• Reportes y mejoras proactivas.
Menor tiempo de implementación y menos riesgos operativos:
• Evaluación, diseño e implementación de WAF, ZTNA y SSE según tu arquitectura híbrida.
• Integración con identidad, dispositivos y aplicaciones críticas.
Menos falsos positivos y mejor experiencia de usuario:
• Afinamiento de políticas (por ejemplo, reglas WAF, Prevención de Pérdida de Datos — Data Loss Prevention, DLP y acceso contextual).
• Resolución de incidentes y simulaciones de ataque para elevar la eficacia sin afectar el rendimiento.
La ciberseguridad en la nube es una capacidad estratégica para proteger operaciones, acelerar la transformación digital y mantener la confianza del cliente. Tigo Business te acompaña de punta a punta junto a Cloudflare para avanzar hacia un modelo de Confianza Cero (Zero Trust) y Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE) con resultados medibles desde el primer día.