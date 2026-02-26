Seguridad en la nube empresarial: alineando infraestructura, cumplimiento y resiliencia operativa

Tegucigalpa, Honduras-. En un entorno donde las operaciones, los datos y los usuarios ya no se encuentran en un solo lugar, la seguridad debe acompañarlos a todas partes: desde la navegación web hasta las aplicaciones en la nube y los accesos remotos. Por eso, las arquitecturas modernas se apoyan en servicios de ciberseguridad en la nube capaces de inspeccionar, autenticar y proteger cada conexión, sin importar el dispositivo o la ubicación.

Este enfoque —conocido como Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE) dentro del marco Acceso Seguro al Servicio (Secure Access Service Edge, SASE)— garantiza un acceso seguro a la web, a servicios en la nube y a aplicaciones privadas mediante capacidades integradas como control de acceso, protección contra amenazas y seguridad de datos, todo entregado principalmente desde la nube.

1. Cortafuegos de Aplicaciones Web (Web Application Firewall, WAF): la primera línea de defensa

Un WAF se coloca delante de las aplicaciones web y filtra el tráfico HTTP/HTTPS para bloquear ataques comunes como inyección SQL (Structured Query Language), XSS (Cross Site Scripting) o robo de credenciales. Funciona como un “escudo” de seguridad capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tácticas y vulnerabilidades.