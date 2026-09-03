Platense vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Comayagua, Honduras.- El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tendrá este jueves 3 de septiembre uno de sus primeros encuentros de la sexta jornada, cuando Olimpia se mida ante Platense en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

El compromiso estaba previsto originalmente para disputarse en el estadio Nacional de Tegucigalpa, pero la disponibilidad del recinto obligó al cuadro albo a buscar una nueva sede. Finalmente, la institución capitalina decidió llevar el partido hasta Comayagua.

Olimpia afronta este compromiso ubicado en la parte alta de la clasificación. El equipo comandado por Eduardo Espinel acumula 11 unidades, las mismas que Real España y Marathón, aunque la diferencia de goles le permite aparecer actualmente como líder del certamen.

El conjunto blanco también presume de ser uno de los equipos que todavía no conoce la derrota en el campeonato. Después de cinco fechas, registra tres victorias y dos empates, manteniendo una racha positiva en el inicio del torneo.

No obstante, los albos buscan recuperar el triunfo después de encadenar dos empates. El primero llegó ante Olancho FC, con marcador de 1-1 el pasado 23 de agosto, mientras que el segundo terminó 2-2 frente a Estrella Roja el 30 de agosto.

En el otro lado estará Platense, que necesita sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. Los porteños marchan novenos con cuatro puntos, aunque llegan motivados tras conseguir su primera victoria del Apertura 2026 en la fecha anterior.

El equipo escualo tratará de prolongar ese buen momento y dar uno de los golpes de la jornada frente a Olimpia. Un triunfo en Comayagua le permitiría sumar confianza y comenzar a acercarse a los puestos intermedios de la clasificación.