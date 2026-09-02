Emilio Izaguirre lanza fuerte crítica: “Desde 2018 el fútbol de Honduras se vino abajo”

Tegucigalpa, Honduras.- El exinternacional hondureño Emilio Izaguirre repasó la actualidad de los futbolistas nacionales que compiten en los torneos continentales europeos, como Kervin Arriaga , Luis Palma y Derek Moncada . Con la autoridad de haber enfrentado a potencias como el FC Barcelona en la UEFA Champions League , el histórico lateral zurdo destacó el valor de competir al máximo nivel y la mentalidad requerida para sostenerse en la élite del fútbol mundial.

Finalmente, el actual directivo ofreció un análisis profundo sobre los factores que han dificultado la exportación de futbolistas hondureños al Viejo Continente en los últimos años, señalando directamente el bajón en el ranking FIFA y la pérdida de protagonismo de las selecciones nacionales. A pesar de los retrocesos, Izaguirre enfatizó la necesidad de respaldar el proceso actual y fortalecer la metodología de trabajo para devolver al balompié catrachos a los puestos de vanguardia.

Durante la conversación, Izaguirre abordó el debate sobre el traspaso de futbolistas a ligas de menor perfil pero altamente competitivas, argumentando firmemente que pelear por títulos en un club grande pesa más en la carrera de un profesional que luchar por no descender en una liga top. Asimismo, elogió el profesionalismo y la evolución física de figuras jóvenes que están marcando la diferencia en sus respectivos clubes.

Emilio, prácticamente muy poco hemos hablado últimamente de los futbolistas mencionados en el tema de los que salen al extranjero y de los últimos que pudiesen tener tanta trascendencia. Últimamente vemos tres nombres: Kervin, vemos a Luis Palma y Derek, que van a estar ahí en las competencias donde todos los futbolistas quisieran estar. ¿Qué piensas, de seguir? ¿Qué ha estado el top ahí arriba?

Siempre uno como hondureño quiere ver los partidos de Champions, ver los partidos de la Europa League, ver los de la Conference y que estén hondureños ahí. En este caso, en esta temporada, va a estar Kervin, ahora que está en Europa, Derek y que está Palma ahí. Tienen la bendición de competir en estas competiciones y yo creo que es una bendición muy grande. Creo que es algo lindo competir en las tres competiciones que tienen en Europa y bueno, ojalá que aprovechen, que sigan creciendo y que les vaya bien en sus equipos.

Hoy, por ejemplo, que se conoce el tema de Kervin, que va a enfrentar a uno de los equipos que normalmente todo futbolista desea enfrentar —hablamos del Real Madrid— y que usted tuvo prácticamente esa dicha de poder enfrentar a esos grandes...

Sí, tuve la bendición, gracias al Señor, de enfrentar a esos grandes equipos europeos. Tuve bastantes ediciones en la Champions League, en la Europa League y bueno, les toca a los muchachos; ojalá que hagan una buena participación. Palma hasta anotó goles, ha anotado goles en la Champions y bueno, que sigan aprovechando, que esto es algo lindo en sus carreras que nunca se les va a olvidar. Yo creo que competir contra los mejores equipos del mundo, contra las mejores aficiones del mundo, en los mejores estadios del mundo, es una bendición muy grande y ojalá que todo les salga bien.

Emilio, respecto a esto de Kervin, sí me gustaría consultarle algo, ya que ustedes estuvieron ahí en Europa. Kervin dio el salto de un equipo pequeño de una liga top, como la de España, a un equipo grande de una liga que está más abajo en cuanto a nivel. ¿Qué cree que es mejor para usted? Me interesa esta valoración: ¿jugar en una liga top en un equipo pequeño o pelear títulos en un equipo de una liga de menor nivel?

No, pelear títulos, pelear títulos. A mí me decía un exjugador de un equipo que la gloria eterna son los títulos, tener las medallas. Bueno, en mi caso, las medallas que nos dan en Escocia son de oro, ya nunca se me van a oxidar, ¿me entiendes? Entonces, igual Palma en Polonia, yo creo que son de oro; igual las de ahí donde está Kervin. Yo creo que uno de lo que se acuerda es de los títulos, la afición de lo que se acuerda es de los títulos y siempre desea uno ser campeón. Yo creo que no podemos menospreciar esas ligas; creo que son ligas que invierten bastante en esos clubes y compiten contra Real Madrid, Barcelona, Inter, que tienen otra estructura, otro nivel, jugadores de alto nivel, jugadores del ranking 10, ¿me entiendes? Están en otro nivel. Yo creo que todos son de selecciones campeonas del mundo, los del Real Madrid, por ejemplo; y las otras ligas tienen la oportunidad para países como Honduras, como nosotros, y ahí buscan hacer buen rendimiento para pelear títulos. Yo creo que eso es importante también.

O sea, que no es como un declive en su carrera, no lo podemos analizar así. Muchos lo visualizan así: que Kervin, al pasar de la Primera División de España a irse a la Academia de Atenas, era como bajar de categoría. ¿Cómo lo ves?

No, para nada. Pelear descenso o ir a ganar títulos... yo prefiero estar ganando títulos donde sea, ¿me entiendes? Y más en una liga como la de Grecia, que no le va a ser nada fácil a un equipo como el Real Madrid; tienen que lucharlo, tienen que pelearlo, no va a ir solo a caminar. Yo creo que es un equipo fuerte y por eso pelea títulos. Yo creo que en todas las ligas del mundo hay dos o tres equipos: solo en la Premier; después miramos en Alemania el Bayern y el Dortmund; en Francia solo el París... y no está el pasaporte de nosotros para esos clubes. En España, Barcelona-Real Madrid, ahí les compite el Atlético y después los otros van para abajo. Aquí está igual en Honduras: hay cuatro equipos que pelean títulos siempre, ahora Olancho se acerca, y así es esto. En el mundo, en el 90% de todas las competiciones hay tres o cuatro equipos top y los otros son equipos que luchan para competirles a los grandes. Y bueno, estar en un equipo grande en cualquier país es una bendición y le tocó a Kervin. Ojalá que quede campeón, que busque siempre estar en la Champions y que todo le salga bien.

Bueno, hablando de esa Champions, le va a tocar debutar en una competición que es soñada por todos los futbolistas. Ahora que Kervin se apresta a jugar ese torneo, Emilio, ¿cómo recuerda, cómo se imagina que va a ser ese primer partido de Kervin? Y usted, ¿Cómo lo recuerda en esa misma línea: escuchar ese himno, esa canción, ir por el túnel...? ¿Cómo es?

No, es un nivel... es algo, una bendición muy grande, es alto nivel. Es una competición que creo que es la más importante del mundo después del Mundial, o ahí se anda peleando con el Mundial, ¿me entiende?, porque se compite contra los mejores equipos del mundo, como Real Madrid, como Barcelona, Inter, París, Juventus, el Manchester City, el Manchester United. Bueno, compiten contra los grandes, los monstruos de Europa, y es una bendición estar ahí; no todos pueden tener la bendición. Yo creo que habemos menos de 10 jugadores de Honduras que hemos jugado en esa competencia y es una bendición muy grande; no es fácil jugarla. Yo creo que compiten... como le digo, el Real Madrid no le va a regalar nada a ningún equipo, igual el Barcelona, igual el París, Juventus, Manchester City. Entonces es una bendición muy grande y ojalá, primero Dios, que Kervin haga su fútbol y todo le salga bien.

Llévenos a ese momento. Por ejemplo, su primer partido en ese túnel, más allá de la parte del entrenamiento futbolístico. Escucha el himno, va caminando... para un hondureño, porque usted dice —y es cierto— no sé si llegamos a 10 hondureños, ¿Cómo es ese momento del himno? ¿Sudan las manos? ¿Ansiedad? «Hey, estoy aquí, me lo creo»... ¿Cómo es ese momento?

Ah, bueno, es bien difícil, porque cuando yo llego... yo ya había estado en un Mundial, ya había tenido esa experiencia de ver a la campeona del mundo, por ejemplo, contra España. Yo ya tenía la experiencia de estar enfocado en competirles. Igual cuando firmo para el Celtic: me tocó jugar primero la Europa League, me acuerdo, porque el Rangers había quedado campeón el año que yo llegué, y luego al siguiente año, en el 2012, me tocó el grupo del Barcelona. Jugamos primero en Barcelona, fue mi primer partido en el Camp Nou; íbamos ganando 1-0, nos empataron 1-1 y después el 2-1 al último, que Messi le hizo un cambio de orientación a Jordi Alba y apareció a la espalda del lateral derecho, el 2-1 al minuto 90, por ahí 92. Una bendición muy grande. Nosotros estábamos enfocados en competirle al Barcelona, ¿me entiendes? Estábamos enfocados en hacer bien las cosas. Me acuerdo de que al minuto 30 no había tocado ninguna... dos pelotas había tocado, porque ese equipo de Xavi, Iniesta... increíble, habían dado en el primer tiempo 500 pases y nosotros como 100, y habíamos anotado un gol. Entonces tuve esa bendición de estar enfocado en no estar nervioso, no estar ansioso, sino disfrutar el momento y competirle; competirle a Pedro, a Alexis Sánchez, a Villa, competirle y no dejarlos pasar. Messi jugaba por la derecha y nosotros siempre soñábamos con pararlo, con dejarlo que no hiciera nada, y yo creo que esa fue la bendición que siempre estuvo en mi mente.

Y hoy, por ejemplo, nos enfocamos más en mencionar al Real Madrid porque es como el top. Imaginarse de niño —quizás lo admiran a usted, Emilio— enfrentarlos... ¿Qué consejo le podría dar a Emilio con su experiencia, con todo ese recorrido que tuvo usted con esas grandes figuras, a Kervin, por ejemplo, que va a tener esa experiencia que va a quedar para siempre?

Bueno, ya ha jugado él contra el Real Madrid en la liga, ya ha jugado; ya ha jugado contra el Barcelona, contra el Real Madrid, ha tenido la oportunidad de jugar contra el Atlético. No, él sabe, pues. Yo lo tuve de compañero en Marathón, jugamos varios partidos; yo creo que es un gran jugador, tiene unas condiciones bárbaras. Yo digo que es uno de los mejores jugadores que he visto, que puede jugar de central, de cinco, de mixto, de media punta, de delantero... tiene el físico, todo. Lo hacía en Marathón, en Platense. Yo creo que es un gran jugador con pegada de izquierda, de derecha, juego aéreo... un gran jugador que él lo ha demostrado en la liga y por eso lo compró el equipo en el que está ahora y por eso está en la Champions. Yo creo que va a disfrutar; ojalá que disfrute y que compita. Ahí no hay consejos: ahí él sabe el momento en el que está físicamente, que no haya lesiones, que esté concentrado emocionalmente, físicamente y en la parte táctica, que yo creo que es muy importante en estos partidos de Champions: que haga la parte táctica que exige la metodología de su equipo.

¿En qué número está Kervin Arriaga en el nivel hondureño?

¿En el nivel hondureño?

Sí, en el nivel hondureño. Si usted me dice los tres mejores jugadores —no me voy a meter como enganchado en la banda—, si le pido los tres mejores jugadores hondureños hoy, hoy... ¿cuáles son? ¿En qué nivel está Kervin?

Ayer miré una entrevista de Moya que dijo: «Yo dimito a esa pregunta». Yo dimito a esa pregunta, porque tenemos grandes jugadores, jugadores jóvenes que quieren crecer —que es importante— como Derek, que ha sorprendido a todos, David Ruiz, varios jugadores jóvenes que están en Europa, en la MLS, y que pueden destacar. Yo creo que hay buenos jugadores. Kervin... no, Kervin no; Palma... Palma, Kervin, yo creo que los que están en Europa. Rosales también está haciendo un buen torneo en la MLS; Andy, aunque está ya mayor, está haciendo un buen torneo. Yo creo que los que están siendo regulares cada temporada son los que sacan la casta por Honduras, los que dan a conocer nuestro país, porque en el ámbito internacional o en otros países siempre es la bandera de Honduras la que uno representa. Yo creo que ellos están representando bien a nuestro país. Todos los que están afuera que están siendo titulares son destacados en sus equipos, y ojalá sí sigan y haya más jugadores que se vayan a Europa, a México o a la MLS.

¿Por qué ha sorprendido Derek? ¿Qué cree, Emilio, que ha hecho distinto? ¿O qué ha pasado con él? ¿Otra vez, por ejemplo, su técnica?

No, claro, sus condiciones, sus condiciones. Tiene... puede jugar de nueve, de media punta, de extremo derecho, de extremo izquierdo; tiene gol, tiene unas condiciones bárbaras. Es muy profesional, por lo que me he dado cuenta. Es un jugador que tiene un superpoder físico aparte, un jugador que es bien profesional, que le entiende a esto, que su dedicación es el fútbol, su diario vivir es el fútbol, y eso es importante; por eso es que tiene un rendimiento cada vez mejor.

Es muy caro, Emilio, preparar a alguien así... o sea, no cualquiera puede tener...

No, es la mentalidad del jugador. Es la mentalidad del jugador que él quiera, pues; la mentalidad del jugador de que él quiera ser profesional, de que él quiera rendir a alto nivel. Y bueno, él es un ejemplo para eso. Palma también está con un superpoder físico, si no tengo entendido, y por eso ha crecido su nivel, por eso es destacado donde está, en la liga que está. Y bueno, ojalá que haya muchos con... Ahora el fútbol actual, el alto nivel exige eso, porque se va a encontrar con gente muy profesional, gente muy dedicada a esto, gente que... esto es un trabajo de 24 horas: ahí está el descanso de 10 horas, las dos horas de entreno en el gimnasio, las dos horas de entreno en recuperación, las dos horas de entreno en el campo o a veces más... y ahí las horas hasta las... Tienen su agenda al día, a la semana, y eso es... eso es el diario vivir ahora del fútbol, que ahora hay tanta actualización en las plataformas que tienen los equipos que ahí le miden hasta cómo camina, cuántos pasos da en el campo, todo lo que corre, todos los saltos, todos los pases malos, los buenos... y ahí va creciendo en toda la actualización del fútbol.

¿Por qué, Emilio? En su momento —yo me acuerdo— estaban ustedes en Escocia, encontrábamos a Izaguirre, seguramente esta pregunta ya se la han hecho, encontrábamos a Maynor, encontramos varios casos de hondureños, varios hondureños ubicados en buenas ligas, las europeas... ¿Por qué ahora cuesta tanto para Honduras enviar jugadores a buenas ligas europeas? ¿Por qué cuesta?

El momento, la selección, el ranking FIFA. El ranking FIFA es muy importante: desde que Honduras quedó en tercer lugar en la Copa América, muchos hondureños se fueron para Europa; después estuvimos a punto en el Mundial 2002; el 2006 no fue tan bueno, pero en la Copa Oro hacíamos buena Copa Oro; después, la de nosotros, cuando nos íbamos, fue que ya estábamos en el puesto 32 en el ranking de la FIFA. El 32 cuando clasificamos al Mundial, ¿me entiendes? Eso nos ayudó mucho y después en el 2014 nos manteníamos ahí. Entonces la selección... el momento de la selección es vital. Caímos después de la pandemia mucho, que la eliminatoria nos bajó, que no ganamos ni un partido; yo creo que eso fue algo triste. Fue algo triste y ahí están los números. Yo creo que los números no avalan los últimos ocho años; sí, desde el 2018 yo creo que estamos decaídos, que estuvimos a punto de clasificar al Mundial, aquí quedamos empate con Australia y allá 3-1 con tres balones parados. Yo creo que desde ahí el equipo, el fútbol se vino abajo en Honduras. Vino la pandemia, más todavía, y yo creo que eso afectó mucho al nivel de selección. Yo creo que no podemos decir que fue porque salió una generación y venía otra; mentira. Yo creo que ahí hubo equivocaciones de muchas partes, porque Panamá creció en ese momento y Panamá ha crecido demasiado: tiene 80 jugadores o más de 80 —más o menos ahí— en el extranjero, en todas las ligas; tiene uno en Francia que jugó y tiene jugadores en la MLS, en México... Carrasquilla tiene jugadores de alto nivel y estamos al mismo nivel, igual Costa Rica. Entonces somos de la misma área y no pueden estar arriba de nosotros, pero ahí hay que trabajar duro y esperemos que este proceso que recién inició... ojalá que el equipo vaya bajando en el ranking y vaya mejorando en las competiciones que tengamos.