Fichajes: Delantero volvería a Motagua, catracho deja Inter Miami y se va a NY; Benguché se iría

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Delantero volvería a Motagua, catracho deja Inter Miami y se va a NY; Jorge Benguché se iría al extranjero.
Tras salir del Real Estelí de Nicaragua, Diego Martín Vásquez es una de las opciones que tiene Real España para ser su nuevo técnico.
Keyrol Figueroa fue anunciado como nuevo jugador del Port Vale de la cuarta división de Inglaterra. Estaba en el equipo Sub-21 del Liverpool y se va cedido.
El volante hondureño David Ruiz deja al Inter Miami y para jugar en el New York Red Bulls, siempre de la MLS. Préstamo con opción a compra.
Desde Costa Rica, Jeaustin Campos lamentó haber salido de Real España, pero dijo que la situación económica era insostenible. En su país ya es opción en varios equipos.
Mauro Reyes trasladó a la directiva de Real España su deseo por quedarse dirigiendo al club, aunque entiende si nombran otro DT.
El joven delantero hondureño Richard Martínez fue presentado por el Centre d’Esports Manresa, equipo de la Segunda Federación de España, cuarta categoría en el balompié español.
De último momento el Juticalpa FC presentó al volante Yostin Obando como nuevo jugador, zurdo que se formó en Motagua.
Olimpia le trasladó a Jorge Benguché su deseo de renovarlo en diciembre. Sin embargo, el delantero no ha respondido porque quiere explorar opciones en el extranjero, en Costa Rica hay interés por él.
La estadía de Mathias Vásquez en el segundo equipo del Cincinnati FC no ha sido lo esperado. Motagua está atento y podría repatriarlo para el mes de diciembre.
Gimnasia le trasladó a Godoy Cruz que comprará el pase de Agustín Auzmendi, exdelantero de Motagua que está haciendo el trámite para ser hondureño.
Desde Argentina informaron que las negociaciones en el Eintracht Frankfurt de Alemania por Rodrigo Auzmendi se detuvieron y, de momento, no se moverá de San Lorenzo.