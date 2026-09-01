“Hay resultados preocupantes”: Medisan ofrece tratamientos apelando al miedo de pacientes

“Enséñesela nada más, porfa. Mire que, si no, me califican mal y este es mi primer trabajo”, pidió, afligida.La petición cambió de forma, pero no de fondo, porque sugirió ocultar los datos sensibles y mostrar únicamente el plástico con el logotipo de la tarjeta (Visa o MasterCard).Entonces accedí. Aquel episodio ocurrió antes de cualquier examen médico, pero dejaba la pregunta de ¿por qué necesita una clínica que ofrece un examen gratuito conocer, desde el principio, cuánto gana una persona y qué tarjetas utiliza?La respuesta comenzó a aparecer más adelante.