Clínica que brinda diagnósticos falsos en Honduras reacciona a investigación de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La clínica Medisan HN reaccionó este lunes 31 de agosto a la investigación publicada por EL HERALDO Plus, en la que se expuso el funcionamiento de establecimientos que utilizan consultas gratuitas, supuestos diagnósticos y tratamientos de alto costo para captar pacientes.
A través de un comunicado dirigido a su comunidad de pacientes, Medisan HN aseguró que la información que circula sobre la clínica es “falsa y difamatoria” y negó los señalamientos relacionados con su forma de operar.
La investigación conjunta de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium identificó a Medisan como una de las clínicas analizadas dentro de un esquema que ofrece consultas y exámenes gratuitos, pero que posteriormente deriva en diagnósticos y la venta de tratamientos.
La empresa sostuvo en un comunicado que los comentarios relacionados con la clínica “son totalmente falsos y no representan el trabajo, la ética ni el compromiso con el que atendemos a cada uno” de sus pacientes.
“Su salud, seguridad y confianza son nuestra prioridad”, manifestó Medisan HN en el comunicado.
Medisan afirmó que continuará ofreciendo sus servicios y defendió la atención brindada por su personal. “Continuamos brindando el mismo servicio profesional y humano de siempre”.
Asimismo, Medisan HN informó que “nuestro equipo legal ya se encuentra trabajando para esclarecer estos rumores y tomar las acciones correspondientes".
La clínica agradeció el respaldo recibido por parte de sus pacientes y pidió a la población no compartir información que, según su posición, no haya sido verificada.
La investigación de EL HERALDO Plus documentó que en las clínicas investigadas se utiliza un dispositivo presentado como un Analizador Magnético de Resonancia Cuántica, capaz, según la promoción realizada a los pacientes, de detectar múltiples padecimientos en pocos segundos. Especialistas consultados por este medio cuestionaron la validez científica de este mecanismo.