Clínica que brinda diagnósticos falsos en Honduras reacciona a investigación de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La clínica Medisan HN reaccionó este lunes 31 de agosto a la investigación publicada por EL HERALDO Plus, en la que se expuso el funcionamiento de establecimientos que utilizan consultas gratuitas, supuestos diagnósticos y tratamientos de alto costo para captar pacientes.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad de pacientes, Medisan HN aseguró que la información que circula sobre la clínica es “falsa y difamatoria” y negó los señalamientos relacionados con su forma de operar.

La investigación conjunta de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium identificó a Medisan como una de las clínicas analizadas dentro de un esquema que ofrece consultas y exámenes gratuitos, pero que posteriormente deriva en diagnósticos y la venta de tratamientos.