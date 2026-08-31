La Fiscalía no investiga los 56 asesinatos confesados por Alexander Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- El narcotraficante Alexander “Chande” Ardón confesó ante la justicia de Estados Unidos haber participado en 56 asesinatos, incluidos dos que aseguró haber ejecutado personalmente, pero esos crímenes no han derivado en una investigación formal del Ministerio Público (MP).

Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, reveló su participación en los homicidios durante el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en octubre de 2019, cuando declaró como testigo ante una corte federal de Nueva York.

Durante su testimonio, el exalcalde también habló de varias torturas y aseguró que en dos de los 56 asesinatos él mismo había ejecutado a las víctimas.

Aunque el Ministerio Público aseguró tener las declaraciones que Ardón brindó durante los procesos judiciales en Estados Unidos, fuentes de la Fiscalía consultadas por EL HERALDO afirmaron que no existe información clara sobre el avance de una investigación en Honduras por esos hechos.

“A lo que sucedió de él —Alexander Ardón— como testigo en Nueva York, en el Ministerio Público enviamos cuatro fiscales a los juicios; ellos recogieron todos los testimonios de todo lo que estaba sucediendo en la corte del Distrito Sur; pero no tenemos información sobre cómo avanza en el caso respecto a los testimonios que dio Alexander Ardón”, explicó la fuente.