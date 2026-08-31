Capturan a abuela señalada de permitir abusos sexuales contra su nieta en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este lunes 31 de agosto a una mujer de 62 años, señalada de facilitar y permitir agresiones sexuales contra su nieta, una menor de edad, a cambio de recibir dinero u otros beneficios económicos.

De acuerdo con el expediente investigativo, la sospechosa habría permitido de manera reiterada que terceras personas agredieran sexualmente a la menor, pese a que tenía la responsabilidad familiar y legal de verla por su integridad.

Sumado a esto, la mujer presuntamente habría recibido compensaciones económicas a cambio de permitir las agresiones, por lo que las autoridades también la señalan de incumplir su deber de asistencia con la menor.