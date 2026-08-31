Capturan a abuela señalada de permitir abusos sexuales contra su nieta en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este lunes 31 de agosto a una mujer de 62 años, señalada de facilitar y permitir agresiones sexuales contra su nieta, una menor de edad, a cambio de recibir dinero u otros beneficios económicos.
De acuerdo con el expediente investigativo, la sospechosa habría permitido de manera reiterada que terceras personas agredieran sexualmente a la menor, pese a que tenía la responsabilidad familiar y legal de verla por su integridad.
Sumado a esto, la mujer presuntamente habría recibido compensaciones económicas a cambio de permitir las agresiones, por lo que las autoridades también la señalan de incumplir su deber de asistencia con la menor.
La captura se ejecutó mediante una orden judicial y, posteriormente, la detenida fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso establecido en la legislación hondureña.
A la mujer se le supone responsable de los delitos de agresiones sexuales agravadas y continuadas, además de incumplimiento del deber de asistencia, en perjuicio de la menor.
El caso permanece bajo investigación y será la autoridad judicial correspondiente la encargada de determinar las responsabilidades que procedan conforme avance el proceso.
Posibles condenas
El Código Penal de Honduras, en su artículo 249 se indica que: "El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión".
Asimismo, en el artículo 288, se indica que: "Quien deja de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, debe ser castigado con la pena de prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de seis (6) a doce (12) meses o multa de ciento ochenta (180) a trescientos sesenta (360) días".