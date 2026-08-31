Salieron a buscar comida y no volvieron: Samuel y Usiel, asesinados en Choluteca

Jorge Samuel Villalobos Estrada y Usiel Mejía perdieron la vida en la ciudad de Choluteca luego que fueron atacados a disparos. ¿Qué se sabe del crimen? Esto reveló la Policía Nacional.
El crimen se dio el domingo 30 de agosto en horas de la noche en la colonia Venecia en la ciudad de Choluteca, a unos metros de un centro comercial popular de la ciudad.
Los dos jóvenes respondían al nombre de Jorge Samuel Villalobos Estrada (20 años) y Usiel Mejía (17 años), quienes no residían en dicha colonia.
La Policía Nacional informó que los dos jóvenes vivían en la colonia Las Colinas, llegaron a la colonia Venecia para comprar comida.
Ambos jóvenes se movilizaron en una motocicleta y personas en otra motocicleta llegaron donde estaban ellos para quitarles la vida con arma de fuego.
Al momento que la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, los dos jóvenes ya no presentaban signos vitales.
Usiel Mejía recibió cinco disparos mientras Jorge Samuel Villalobos Estrada tenía cuatro disparos.
El doble asesinato generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su pesar y aprovecharon para hacer llamados a las familias a mantenerse pendientes de los jóvenes y alejarlos de situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.
“Papás, cuiden a sus hijos de la muerte, de las drogas y del mal camino”, expresó una usuaria en redes sociales al reaccionar a la noticia.
La Policía Nacional precisó que se encuentra en búsqueda de los hechores, hasta el momento no hay ningún detenido.