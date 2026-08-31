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Salieron a buscar comida y no volvieron: Samuel y Usiel, asesinados en Choluteca

Los dos jóvenes perdieron la vida luego de ser atacados a disparos en la colonia Venecia de la ciudad de Choluteca

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 10:40
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Jorge Samuel Villalobos Estrada y Usiel Mejía perdieron la vida en la ciudad de Choluteca luego que fueron atacados a disparos. ¿Qué se sabe del crimen? Esto reveló la Policía Nacional.

 Fotos: Cortesía redes
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El crimen se dio el domingo 30 de agosto en horas de la noche en la colonia Venecia en la ciudad de Choluteca, a unos metros de un centro comercial popular de la ciudad.

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Los dos jóvenes respondían al nombre de Jorge Samuel Villalobos Estrada (20 años) y Usiel Mejía (17 años), quienes no residían en dicha colonia.

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La Policía Nacional informó que los dos jóvenes vivían en la colonia Las Colinas, llegaron a la colonia Venecia para comprar comida.

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Ambos jóvenes se movilizaron en una motocicleta y personas en otra motocicleta llegaron donde estaban ellos para quitarles la vida con arma de fuego.

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Al momento que la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, los dos jóvenes ya no presentaban signos vitales.

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Usiel Mejía recibió cinco disparos mientras Jorge Samuel Villalobos Estrada tenía cuatro disparos.

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El doble asesinato generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su pesar y aprovecharon para hacer llamados a las familias a mantenerse pendientes de los jóvenes y alejarlos de situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.

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“Papás, cuiden a sus hijos de la muerte, de las drogas y del mal camino”, expresó una usuaria en redes sociales al reaccionar a la noticia.

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La Policía Nacional precisó que se encuentra en búsqueda de los hechores, hasta el momento no hay ningún detenido.

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