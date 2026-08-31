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Iba a graduarse en un mes: Christian Mendoza, estudiante de Periodismo que murió tras accidentarse

Amigos, colegas de la UNAH y familiares lamentan la trágica muerte de Christian, uno de los cientos de estudiantes próximos a graduarse en septiembre; murió antes de cumplir su sueño

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 07:26
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Como un joven ejemplar será recordado Christian Mendoza, quien murió luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba en motocicleta por la carretera CA-5, en las cercanías de Sabanagrande, Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
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Christian Isaías Mendoza Pérez, de 24 años, era originario de la aldea El Común, municipio de Alubarén, pero actualmente residía en Tegucigalpa.

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El hecho ocurrió el pasado viernes -28 de agosto-, cuando Mendoza Pérez viajaba desde Alubarén con dirección a Tegucigalpa. De acuerdo con los familiares y personas cercanas, chocó contra una rastra y, producto del impacto, salió de la carretera.

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Tras el accidente, el joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció ingresado.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, su estado de salud se complicó y murió durante la madrugada del domingo debido a las lesiones provocadas por el percance.

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Mendoza Pérez realizaba su práctica profesional en la Secretaría de Seguridad, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). También era hijo del agente policial José Isaías Mendoza Hernández.

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El joven estaba a tan solo un par de semanas de cumplir su sueño: graduarse como licenciado en Periodismo. Sin embargo, este fatal accidente truncó su carrera.

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La Secretaría de Seguridad lamentó "profundamente el fallecimiento de nuestro compañero auxiliar Christian Isaías Mendoza Pérez. Nuestras más sinceras condolencias y resignación a sus familiares. Descanse en paz".

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El joven era conocido en El Común por ser entrenador del equipo Halcón de esa comunidad y participó en torneos locales.

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Su muerte causó consternación entre sus compañeros, familiares, docentes y personas de su comunidad.

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