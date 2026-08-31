Iba a graduarse en un mes: Christian Mendoza, estudiante de Periodismo que murió tras accidentarse

Como un joven ejemplar será recordado Christian Mendoza, quien murió luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba en motocicleta por la carretera CA-5, en las cercanías de Sabanagrande, Francisco Morazán.
Christian Isaías Mendoza Pérez, de 24 años, era originario de la aldea El Común, municipio de Alubarén, pero actualmente residía en Tegucigalpa.
El hecho ocurrió el pasado viernes -28 de agosto-, cuando Mendoza Pérez viajaba desde Alubarén con dirección a Tegucigalpa. De acuerdo con los familiares y personas cercanas, chocó contra una rastra y, producto del impacto, salió de la carretera.
Tras el accidente, el joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció ingresado.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, su estado de salud se complicó y murió durante la madrugada del domingo debido a las lesiones provocadas por el percance.
Mendoza Pérez realizaba su práctica profesional en la Secretaría de Seguridad, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). También era hijo del agente policial José Isaías Mendoza Hernández.
El joven estaba a tan solo un par de semanas de cumplir su sueño: graduarse como licenciado en Periodismo. Sin embargo, este fatal accidente truncó su carrera.
La Secretaría de Seguridad lamentó "profundamente el fallecimiento de nuestro compañero auxiliar Christian Isaías Mendoza Pérez. Nuestras más sinceras condolencias y resignación a sus familiares. Descanse en paz".
El joven era conocido en El Común por ser entrenador del equipo Halcón de esa comunidad y participó en torneos locales.
Su muerte causó consternación entre sus compañeros, familiares, docentes y personas de su comunidad.