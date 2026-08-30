Policías fueron emboscados por pandilleros: el enfrentamiento en la Rivera Hernández

En el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula se vivió un enfrentamiento armado entre agentes del orden que fueron emboscados por miembros de la Pandilla 18. Más detalles a continuación.
Un patrullaje realizado por elementos policiales en la colonia La Central del sector Rivera Hernández acabó en un intercambio de disparos que derivaron en un fallecido y varios sujetos detenidos.
La Policía Nacional a través de un comunicado informó que los policías fueron emboscados por presuntos integrantes de la Pandilla 18, por lo que tuvieron que abrir fuego para repeler el ataque.
En el intercambio de disparos resultó herido de gravedad el inspector Adán Emanuel Rodríguez Miranda, de 35 años y quien estaba asignado a la UMEP-8. Rodríguez fue trasladado de emergencia a un centro de asistencial, pero terminó perdiendo la vida.
De igual forma, en el enfrentamiento armado resultaron heridos dos supuestos pandilleros. Preliminarmente, se informó que se detuvieron a seis personas, entre ellas, una mujer.
Cuando tres sujetos fueron llevados a la posta policial de la Rivera Hernández, llegaron dos mujeres a protestar contra la detención de uno de ellos.
La madre de uno de los detenidos aseguró que fue notificada del arresto de su hijo, asegurando que es "una injusticia lo que han hecho", confiando en que su hijo es inocente y saldrá libre.
"Pueden preguntarle en la colonia a cualquiera, ahí a los vecinos, que es un cipote humilde", afirmó la madre de uno de los jóvenes detenidos.
De igual forma, indicó que su hijo se desempeña como ayudante de albañil, pero que hace dos semanas se quedó sin trabajo y que mañana empezaría una nueva labor en este oficio. "Ya mañana él iba a trabajar", declaró.
La Policía Nacional mantiene saturaciones en la colonia La Central tras el ataque. De igual forma, informaron que a los detenidos se les decomisaron tres armas de fuego.