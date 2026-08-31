Detienen a hondureño por abusar sexualmente de una anciana de 77 años en EE UU

Florida, Estados Unidos.- Un inmigrante hondureño fue detenido por asaltar y abusar física y sexualmente de una anciana de 77 años. El hecho se registró el pasado sábado 29 de agosto en el interior de la casa de la víctima en Florida. Según el reporte del sheriff Grady Judd, el agresor fue identificado como Axel Antonio Espinal Herrera, de 24 años, y originario de Honduras.

El reporte de las autoridades refiere que Espinal Herrera ingresó a la vivienda de la víctima, cuya identidad no fue revelada, mientras estaba dormida en su cuarto. Cuando la mujer despertó, el hondureño se abalanzó violentamente sobre ella para abusarla. "La atacó. La arrastró por la habitación sujetándola de manos y pies. Ella se defendió. La penetró digitalmente y la lastimó. Ella se defendió", manifestó el sheriff a través de un video que compartió en página oficial de Facebook.