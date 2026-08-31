Detienen a hondureño por abusar sexualmente de una anciana de 77 años en EE UU

Florida, Estados Unidos.- Un inmigrante hondureño fue detenido por asaltar y abusar física y sexualmente de una anciana de 77 años. El hecho se registró el pasado sábado 29 de agosto en el interior de la casa de la víctima en Florida.
Según el reporte del sheriff Grady Judd, el agresor fue identificado como Axel Antonio Espinal Herrera, de 24 años, y originario de Honduras.
El reporte de las autoridades refiere que Espinal Herrera ingresó a la vivienda de la víctima, cuya identidad no fue revelada, mientras estaba dormida en su cuarto. Cuando la mujer despertó, el hondureño se abalanzó violentamente sobre ella para abusarla.
"La atacó. La arrastró por la habitación sujetándola de manos y pies. Ella se defendió. La penetró digitalmente y la lastimó. Ella se defendió", manifestó el sheriff a través de un video que compartió en página oficial de Facebook.
El reporte indica que la víctima logró liberarse temporalmente de su agresor y corrió desnuda hacia la calle pidiendo a gritos auxilio. Sin embargo, el atacante la alcanzó nuevamente y la obligó a ingresar de nuevo a la vivienda antes de darse a la fuga.
Tras el violento ataque, la afectada resultó con rasguños por todo el cuerpo, producto de su lucha por intentar escapar, según el reporte policial.
Pese a la terrible experiencia, la víctima brindó declaraciones y describió al agresor ante las las autoridades policiales, que poco después, dieron con el paradero del sospechoso mientras se aseaba en una ducha "intentando borrar los rastros" del crimen que había cometido.
"Ella estaba muy atenta. Nos dio una buena descripción, incluyendo detalles de la ropa que llevaba y su aspecto. Pudimos localizar al sospechoso", afirmó Grady.
Posteriormente, la agredida identificó al hondureño gracias a un conjunto de fotografías. Actualmente, Axel Antonio Espinal Herrera se encuentra recluido en la prisión del condado mientras sigue el respectivo proceso en su contra.
"Estoy orgulloso de mi equipo de detectives, que trabajó sin descanso hasta localizar a este violador tan violento y peligroso. Ahora está encarcelado en la prisión del condado, donde debe estar", concluyó el sheriff estadounidense.