UNAH espera transferencia de L719 millones que le adeuda el Estado

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) siguen a la espera de la transferencia de 719 millones de lempiras que el Estado adeuda a la casa de estudios. El rector de la UNAH, Odir Fernández, hizo un llamado al Congreso Nacional para que garantice la entrega de los recursos que corresponden a la universidad. Advirtió que los fondos son necesarios para mantener las actividades académicas, administrativas y de investigación en los diferentes campus.

El rector también cuestionó las iniciativas que buscan crear nuevas universidades públicas, las calificó como "populismo legislativo" y pidió a los diputados analizar primero las condiciones en las que actualmente funcionan las instituciones de educación superior públicas. Para Fernández, garantizar los recursos de la UNAH resulta fundamental frente a la demanda de educación superior que existe en Honduras. Por ello, insistió en que antes de ampliar la estructura de universidades públicas se deben resolver las necesidades presupuestarias de las instituciones existentes y asegurar que puedan cumplir con sus funciones de formación profesional, investigación y vinculación con la sociedad.