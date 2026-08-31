UNAH espera transferencia de L719 millones que le adeuda el Estado

El rector también cuestionó las iniciativas que buscan crear nuevas universidades públicas, las calificó como "populismo legislativo" y pidió a los diputados analizar primero las condiciones en las que actualmente funcionan las instituciones de<b> educación superior</b> públicas.Para Fernández, garantizar los recursos de la UNAH resulta fundamental frente a la demanda de educación superior que existe en Honduras.Por ello, insistió en que antes de ampliar la estructura de universidades públicas se deben resolver las necesidades presupuestarias de las instituciones existentes y asegurar que puedan cumplir con sus funciones de <b>formación profesional,</b> investigación y vinculación con la sociedad.