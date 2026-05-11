Con más de 80,000 estudiantes la UNAH inicia segundo período académico

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) inició este lunes -11 de mayo- su segundo período académico con más de 80,000 estudiantes matriculados a nivel nacional. Durante el inicio de clases, las autoridades universitarias destacaron el fortalecimiento de las medidas de seguridad dentro de los campus, como parte de una estrategia orientada a garantizar condiciones adecuadas para la comunidad estudiantil. Odir Fernández, rector de la UNAH, anunció que se fortaleció la vigilancia en los alrededores y accesos de los diferentes centros regionales.

Como parte de estas acciones, Ciudad Universitaria cuenta con presencia permanente de seguridad universitaria y coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el puente peatonal del bulevar Suyapa. Resaltó que elementos policiales se apuestan en los perímetros de la universidad para prevenir incidentes y brindar mayor tranquilidad a los estudiantes durante su ingreso, permanencia y salida de las instalaciones. "En los perímetros de la universidad se están ubicando elementos policiales para garantizar la seguridad delos estudiantes", indicó el rector. Las autoridades universitarias detallaron que la UNAH reporta para este período académico una matrícula preliminar de 70,000 estudiantes en modalidades trimestrales, mientras que con los períodos semestrales su población alcanza unos 77,000 matriculados. Al sumar los programas de posgrado, la cifra total supera los 80,000 estudiantes a nivel nacional. Las autoridades también confirmaron que el sistema de transporte gratuito, que forma parte del programa "Mi Bienestar" continúa operando con normalidad, con acompañamiento de las Fuerzas Armadas (FF AA) para garantizar la seguridad en cada recorrido.