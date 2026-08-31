Ya existe ambiente en el Congreso Nacional para aprobar hoy las reformas eléctricas

Tegucigalpa, Honduras.- La reestructuración del sistema energético en Honduras ha entrado en su etapa decisiva tras semanas de negociaciones intensas entre las diversas fuerzas políticas del Congreso Nacional. La urgencia de un marco legal actualizado busca frenar el colapso operativo y financiero que arrastra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una crisis que impacta de forma directa a la ciudadanía mediante fallas constantes en el suministro y una pesada carga para las finanzas del Estado. Esta situación mantiene estancados los proyectos de infraestructura indispensables para modernizar la red nacional de transmisión y optimizar los procesos de distribución en los sectores más vulnerables.​

"La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no es desconocido por nadie, está en una situación de colapso financiero y con sus estados financieros actuales reales que tiene, ninguna banca internacional, ningún banco nacional se atreve a brindarle más crédito a la estatal eléctrica", expresó Eder Mejía, integrante de la Comisión de Energía. ​Las autoridades legislativas remarcan que la reforma contempla la creación de unidades estratégicas a lo interno de la estatal energética para habilitar mecanismos de inversión mixta sin perder el carácter público de la institución. ​Asimismo, los dictaminadores del proyecto insisten en que mantener el esquema actual representa un costo insostenible para el erario nacional. Los recursos absorbidos por las pérdidas operativas cotidianas limitan la asignación de presupuestos hacia áreas prioritarias como infraestructura social, salud y educación pública. ​"Nadie gana con que la ENEE siga perdiendo 50 millones de lempiras al día, dinero que es del pueblo hondureño y que puede ser invertido en otro proyecto de beneficio para la ciudadanía", manifestó Mejía.​

En el plano político, el proceso de construcción de acuerdos muestra progresos considerables de cara al dictamen definitivo en la cámara legislativa. Las reuniones técnicas desarrolladas entre la comisión especial, los representantes del Poder Ejecutivo y las bancadas de oposición han permitido salvar objeciones sobre el alcance del texto legal.​ A pesar de las discrepancias iniciales y el debate generado en plataformas digitales, la bancada del Partido Liberal ha manifestado su respaldo mayoritario al dictamen tras incluir observaciones enfocadas en blindar el interés público y garantizar la estabilidad institucional.​ "Hay 95% de avance con los diputados de la bancada del Partido Liberal que se han montado, por decirlo así, se han subido al tren de la contrapropuesta", sostuvo el diputado.

Apoyo liberal​

Por su parte, los parlamentarios del Partido Liberal han confirmado que se encuentran en la fase final de revisión de las observaciones devueltas por el Poder Ejecutivo. El trabajo coordinado busca asegurar que el texto que se someta a votación mantenga los compromisos alcanzados durante las mesas de trabajo previas. ​La revisión del documento oficial está a cargo de las autoridades de la bancada liberal antes de la reanudación de la sesión. De mantenerse los acuerdos pactados en el dictamen conjunto, el respaldo de la fuerza liberal quedará ratificado para la votación decisiva.​ "En este momento el jefe de bancada está haciendo esta revisión final al documento porque ya regresó del Ejecutivo con observaciones", dijo Alejandra Vallecillo, diputada liberal.​