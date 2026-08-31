Estados Unidos pone la mira en energía, gas, IA y centros de datos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La reforma energética, los proyectos de generación y transmisión eléctrica, el gas natural, los centros de datos y la inteligencia artificial forman parte de las oportunidades que Estados Unidos identifica para ampliar la inversión y la cooperación económica con Honduras.

Así lo afirmó Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), en entrevista con EL HERALDO después de una visita de tres días al país, durante la cual se reunió con el presidente Nasry Asfura y representantes de diferentes instituciones.

Hardy aseguró que Honduras ya cumple con las condiciones para acceder a estudios de factibilidad, asistencia técnica y proyectos piloto financiados por USTDA.

A continuación, la entrevista completa.

¿Cómo fue la visita al país durante tres días?

Ha sido una visita maravillosa de tres días aquí en Honduras. Es una reflexión de la importancia que esta administración del presidente (Donald) Trump y el secretario (Marco) Rubio han puesto para tener una cooperación económica más cercana entre nuestros amigos, socios y aliados en este hemisferio.

Esta visita fue una oportunidad para poder ir a la Casa Presidencial y reunirnos con el presidente Asfura, hablar sobre las inversiones que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y el Comercio ha hecho específicamente para el corredor interoceánico, pero también para ver cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos para tener una mayor colaboración entre nuestra agencia y Honduras.

Nuestra agencia es la que desarrolla la infraestructura; somos los que tomamos el riesgo en las etapas iniciales para la infraestructura en los países. Y esa es la razón importante por la que estoy aquí.

El presidente Asfura ha dicho que es importante tener esta inversión en infraestructura para conectar a la población hondureña dentro del país, dentro de la región y a nivel global.

Y ese es un rol importante para nuestra agencia, ya sea creando el corredor interoceánico, pero también hemos tenido muchas reuniones sobre el desarrollo energético y la importancia de la reforma de la ley energética para atraer más inversión a Honduras.

Creo que hay varias oportunidades que nuestra agencia tiene en el futuro del desarrollo energético de Honduras.

Creo que es un punto de inicio el trabajo que ha hecho el gobierno para avanzar en la liberalización, en la reforma de la ley energética, lo cual es esencial para atraer nueva inversión, y esa inversión traerá nueva generación y transmisión de energía.

Esa es la razón de mi visita. Igual tuve una muy importante reunión con nuestros socios, con Japón, con Corea, con España, con el Banco Mundial, con el BID, con el BCIE, para discutir cómo nosotros podemos trabajar de manera colectiva para poder apoyar al presidente Asfura y su visión para tener una economía más fortalecida y más conectada con el mundo global.

¿Cómo evalúa Estados Unidos actualmente el clima de inversión de Honduras, teniendo en cuenta que el país pretende aprobar las reformas energéticas?

Creo que, desde la perspectiva de nuestra agencia, nosotros somos conducidos o seguimos la visión del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, y eso es tener una colaboración más cercana con nuestros aliados, y eso es lo que guía mi visita.

Mis colegas de Washington, D.C., que estuvieron aquí recientemente, es para encontrar nuevas oportunidades.

Creo que, como usted mencionó, ver la ley energética que se está considerando va a ser la punta de lanza para poder aumentar la inversión en la generación, transmisión de energía, y esa fue una de las oportunidades únicas que tuve, estar con el ministro Oviedo, con el ministro de Energía, para hablar sobre la visión del ministerio para nueva generación de energía, proyectos a base de gas, proyectos que incluyen tuberías y proyectos que puedan traer inversión fuerte a Honduras, pero también que proporcionen el fundamento energético para que traiga el crecimiento económico fuerte a Honduras y a la industria de Honduras.

¿Cómo va a priorizar los proyectos y cuánto es el monto que dispone USTDA para invertir en Honduras después de esa reunión sostenida con el presidente Nasry Asfura?

Nosotros priorizamos, como dije anteriormente; nuestra dirección está clara: trabajar con amigos y aliados en este hemisferio, y Honduras significa eso, el presidente Asfura significa eso.

Lo que nosotros queremos es encontrar buenos socios en Honduras, y creo que hemos encontrado buenos socios trabajando en el corredor interoceánico, trabajando con nuestros socios alrededor del mundo que están trayendo dinero adicionalmente.

Nuestra agencia, el Departamento de Estado, ha comprometido fondos para este corredor interoceánico, incluyendo también a Japón, a Corea, a España, y esto solo es una demostración de que los gobiernos alrededor del mundo se están uniendo y viendo oportunidades que esta administración está dando al ser tan anuente a este desarrollo liderado por el sector privado, y buscar transformar la economía para apoyar este crecimiento económico más amplio.

Por eso ven agencias como la mía que trabajan en esto, pero también otras como la Comisión Económica; creo que estuvieron una vez aquí o más anteriormente, y esto solo son indicios de las oportunidades que nosotros vemos para tener oportunidades de inversión más amplias, pero también inversiones de las compañías estadounidenses haciendo más inversiones en Estados Unidos.

¿Qué importancia tiene Honduras dentro de los planes de inversión de los Estados Unidos?

Creo que, como dije, Honduras es; la instrucción ha sido clara desde el inicio, tenemos que ser líderes dentro del hemisferio occidental y buscamos amigos, socios y aliados para poder fortalecer la economía global.

Y el secretario Rubio ha sido claro en el hecho de que Honduras significa ese socio para el gobierno de Estados Unidos, y por eso yo estoy aquí, para buscar nuevas oportunidades.

Cuando el presidente Asfura me vino a ver en marzo de este año, firmamos el acuerdo para el corredor interoceánico, para Puerto Cortés, para el puerto de San Lorenzo también, pero lo que yo vi en mi reunión con el presidente Asfura es que hay nuevas oportunidades, y eso es lo que me trajo acá, su visión por el crecimiento económico, su visión para poder liderar a Honduras hacia un crecimiento económico más amplio que va a apoyar a los hondureños y a nuevas empresas para que inviertan, y eso es lo que, por eso estoy acá, buscando esas oportunidades de inversión para el gobierno, para la empresa privada, para poder llevar a Honduras a un crecimiento económico más amplio.

¿Qué condiciones debe cumplir Honduras para que un proyecto de infraestructura pueda acceder a estudios de factibilidad, asistencia técnica o proyectos piloto financiados por USTDA?

Honduras ya cumple con todas las condiciones. Nuestras condiciones son un ambiente donde las compañías estadounidenses quieren involucrarse, quieren hacer negocios, donde las compañías estadounidenses quieren invertir.

Esa es la oportunidad que existe actualmente en Honduras, y creo que eso es lo que nos está guiando a nosotros, tanto a USTDA como a mi equipo: que vemos esta oportunidad para poder tomar ventaja de este ambiente que se está creando para inversión y para creación de empleos en Honduras, pero también para tener una cooperación económica más cercana entre nuestros países.

Eso es lo que conduce y lo que nuestra agencia está tratando de hacer aquí. Está tratando de apoyar el desarrollo en infraestructura que creará vinculaciones económicas más cercanas entre nuestros países, ya que tenemos tanta historia juntos.

Usted mencionó que las compañías norteamericanas quieren venir a Honduras, pero ¿qué papel puede tener el sector privado hondureño para concretar toda esa inversión?

Ese es un papel único que desarrolla nuestra agencia, porque nosotros proporcionamos el financiamiento en las primeras etapas, que ayuda a las compañías a entender las oportunidades que existen en Honduras.

Así que nuestra agencia está haciendo esa inversión temprana en infraestructura que está diseñada para dos áreas. Primero, para ayudar al desarrollo en infraestructura que tiene Honduras, pero también el trabajo que estamos haciendo está diseñado para asegurarnos de que las compañías estadounidenses saben de estas oportunidades que existen en Honduras.

Entonces, va en dos vías. Primero, para apoyar la economía en Honduras, para que crezca, pero también lo que está tratando de hacer la agencia es aumentar el perfil de Honduras, para que las empresas estadounidenses vean que hay muchas oportunidades en este país y hacer lo que podamos para poder atraer nueva inversión, nuevas oportunidades entre Estados Unidos y Honduras.

En la parte de infraestructura, ¿los puertos serán una prioridad para desarrollar las exportaciones de Honduras?

Los puertos sí serán una prioridad. Creo que el presidente Asfura ha dejado muy en claro que el corredor interoceánico es importante para Honduras como líder regional, pero también como líder global, para proporcionar alternativas para aumentar la capacidad del comercio. USTDA tiene larga data de trabajo en puertos.

Ha habido esfuerzos de seguridad, y creo que hay una oportunidad única en este momento trabajando en Puerto Cortés o el país, para poder realizar esas recomendaciones tempranas de qué inversión se necesita para poder lograr la situación del corredor.

No solo tiene que ser una oportunidad de una sola vez, no, porque hay muchos pasos que tienen que suceder para que esto funcione. Eso significa crear, construir infraestructura de los puertos o un muelle seco para que pueda tener los contenedores también, carreteras o ferrocarriles para poder movilizar el tráfico de la carga entre lugares.

Así que hay diferentes pasos que se tienen que hacer, pero para USTDA nuestra primera inversión en este momento es en el puerto de San Lorenzo, en el puerto de Puerto Cortés, para tratar de empezar a ver cuál es la capacidad en ambos.

Qué inversión se necesita en infraestructura y crear una ruta para ver qué se necesita comprar para seguir expandiendo la capacidad de los puertos y así darnos esta ancla para crear el corredor interoceánico.

¿Estos proyectos de qué manera nos pueden ayudar a reducir el impacto de los aranceles estadounidenses en términos de competitividad y exportaciones?

En cuanto a los aranceles, lo enviaría a la Oficina de Representantes del Comercio. Ellos son los líderes en las negociaciones de aranceles con Honduras y países alrededor del mundo. Para nuestra agencia, nosotros estamos invirtiendo en la infraestructura.

Nosotros estamos viendo que puede haber crecimiento económico amplio y muchas oportunidades, así que queremos hacer esa inversión temprana para apoyar a estos conductores económicos del crecimiento, especialmente en el área de energía.

Energía que llevará a la industria, que llevará a la población a ser más efectiva y eficiente en el sector del transporte, en el sector de puertos. Vemos mucha oportunidad para poner a Honduras como un líder regional en el transporte de bienes, tanto regional como global.

¿Qué tipo de proyectos hondureños podrían acceder al financiamiento o asistencia técnica de USTDA, especialmente por los problemas energéticos que tenemos en Honduras como transmisión y distribución?

Sí, claro. Para nuestra agencia, nosotros vemos oportunidades únicas, dada la proximidad de Honduras con los Estados Unidos en estos proyectos a base de gas.

Estados Unidos es líder en el gas natural líquido que puede ayudar al crecimiento de la industria y dar energía a ciudadanos, y ahí es donde nuestra agencia se sitúa de manera única alrededor del mundo.

Nuestra agencia tiene mucha experiencia en terminales de gas natural y ha ayudado a países para que sean líderes regionales, exportando esa energía a economías vecinas, y aquí en Honduras hay una oportunidad única.

Si pasa la reforma de la ley energética, se puede crear un lugar donde Honduras puede ser un líder regional para energía, y eso podría ayudar a nuestra agencia, porque nosotros tenemos 30 años de experiencia en este sector, apoyando a países alrededor del mundo con estos proyectos a base de gas natural y darles la energía que es esencial para el desarrollo económico a largo plazo.

A nivel regional, señor Thomas, ¿qué papel jugará Honduras en esta estrategia de infraestructura crítica que propone la USTDA?

Esa va a ser una decisión que van a tomar el presidente Asfura y su administración. Creo que, al ver el trabajo que ya se ha hecho en el sector energético, creo que eso solo da indicios de este modelo de crecimiento de negocios que está diseñado para apoyar el crecimiento económico amplio, para fortalecer la economía en Honduras, porque entre más fuerte sea, más liderazgo tendrá a nivel regional y global, y las inversiones que está haciendo el presidente y el trabajo que está haciendo esta administración en la ley de liberalización de la energía que ayudará a posicionar a Honduras como líder a nivel regional y global.

Y si puedo regresar rápidamente a su pregunta anterior sobre energía, sí quiero resaltar que nuestra agencia se involucró en el proyecto geotérmico Platanares.

Hace muchos años invirtió en el estudio de factibilidad para este proyecto, así que también abordamos proyectos geotérmicos y ha habido oportunidades donde hemos visto éxito, como en este proyecto de Platanares, que pudo avanzar por esta inversión temprana que hizo nuestra agencia.

Señor Thomas, para desarrollar proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial, se debe contar con energía eléctrica estable. ¿Honduras actualmente, al tener energía deficiente, podrá tener acceso a desarrollar proyectos energéticos, tomando en cuenta que la ENEE tiene estas dificultades?

Creo que es, regresamos, con mucha de la discusión que tuvimos durante mi visita acá fue la ley energética, y usted tiene razón.

Para poder atraer inversión, se necesita un mercado energético estable, y eso incluye que su operador no pierda dinero, y esa es la visión de la liberalización, el esfuerzo que estamos haciendo, poder traer el mercado energético más estable para atraer inversión, porque con esa inversión en energía también vendrá infraestructura adicional; no solamente es energía por tener energía, no, es tener energía para la manufactura, es tener energía para la inteligencia artificial, energía para centros de datos, energía para las personas, y esa es la importancia de la ley de energía, y con esta liberalización va a poder atraer más inversión que esté estancada, y como dije hace un momento, dada la proximidad de Honduras a Estados Unidos, la riqueza del gas natural que tiene Estados Unidos puede abrir las puertas para inversión en energía, en transmisión, también para centros de datos, inteligencia artificial, pero eso significa que hay que estar en una posición donde el gobierno no está perdiendo dinero en cada megawatt que está produciendo por su operador.

Entonces, aquí tenemos una oportunidad única en Honduras, porque hay un camino claro hacia eso.

Quisiera que nos profundizáramos en los montos, ¿cuánto es lo que se tiene contemplado para Honduras y si estos resultados son a un corto plazo, mediano plazo, o en esta administración podríamos decir del presidente Asfura?

Como dije anteriormente, nuestras áreas clave de esta conversación serían seguir apoyando el corredor interoceánico y el desarrollo de energía, esas son las dos áreas que son resaltadas como prioridades claves.

El presidente y el ministro de Energía también muestran que en eso es en lo que están enfocados.

En términos de dinero, nuestra agencia va a poner el dinero necesario para seguir adelante con esos proyectos y va a haber trabajos que vamos a realizar después de que yo me vaya, trabajando con la ENEE, con el ministerio, con el sector privado, para saber cuáles son las inversiones que puede hacer nuestra agencia para tener nueva generación y transmisión de energía y distribución de energía.

Hablamos mucho sobre ese tema y aquí hay oportunidades para que las compañías norteamericanas estén más conscientes de lo que está sucediendo en Honduras y eso es parte de lo que nos llevaremos con nosotros: es resaltar estas oportunidades a las empresas norteamericanas, no solo a las compañías o empresas de generación, sino también a las de transmisión, para que sepan cuáles son las oportunidades que existen en Honduras.

¿Cómo puede Honduras aprovechar toda esa cooperación de Estados Unidos? ¿Sería para atraer esa inversión en sectores estratégicos, aparte de energía, minerales críticos, infraestructura digital y transporte?

Su pregunta llega al corazón de lo que hace nuestra agencia: es tener buenos socios en campo y los últimos tres días hemos encontrado muchos buenos socios, ya sea con el ministerio, el sector privado; esos socios son los que tienen una visión de hasta dónde debe ir Honduras, hacia dónde va Honduras y van a sentar las bases para las oportunidades que tenga nuestra agencia para invertir.

Me voy de aquí más emocionado de cuando llegué, sobre todo por las oportunidades que existen y cuando me preparaba para venir.

Escuchamos sobre el corredor, las potenciales para el corredor interoceánico y de energía, y las reuniones que tuve esta semana fueron una oportunidad para ver todas las oportunidades que tiene nuestra agencia para involucrarse, y eso es lo que más me emociona al irme de aquí: cómo vamos a seguir adelante con estos proyectos, la visión de este gobierno para energía que pueda apoyar el crecimiento económico más amplio y en todo el gobierno de Estados Unidos.

Si queremos ser un líder en este hemisferio, tenemos que estar muy de cerca con nuestros socios, aliados y amigos, y Honduras significa eso para nosotros. Y mientras yo me voy, me siento emocionado por estas nuevas oportunidades, especialmente en el sector de energía, donde recientemente no hemos trabajado en Honduras, y con las reformas que se están realizando vemos tremendas oportunidades.

¿Cuál diría usted que es la diferencia de su visita a visitas anteriores de agencias de Estados Unidos y me refiero a toda esa inversión que podría llegar luego de esta reunión que usted tuvo con el presidente Asfura y qué resultados podemos esperar?

Creo que esta visita fue importante desde muchas perspectivas. Yo iniciaría primero en donde se encuentra el presidente Trump; él ha dejado claro que Estados Unidos debe ser un líder en este hemisferio occidental y que tenemos que tener una relación cercana con nuestros amigos y aliados en este hemisferio, y eso es lo que conduce a nuestra agencia.

Pero también el secretario Rubio fue muy enfático en el apoyo al presidente Asfura y el gobierno hondureño, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Ya sea mi visita o la visita de la corporación financiera o alguna alta gerencia del Departamento de Estado, todos tenemos el mismo propósito: asegurarnos de que esté, que le quede claro al presidente Asfura y al pueblo de Honduras que el gobierno de Estados Unidos quiere seguir asociándose con ellos para tener más involucramiento económico y crecimiento económico entre nuestros países.