María Vargas es coronada como la nueva Miss México 2026

Ciudad de México, México.-María Vargas, representante de Jalisco, fue coronada como Miss Universo México 2026 la noche del sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California. La nueva reina mexicana recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien concluyó su periodo como representante nacional después de un año de actividades y apariciones públicas. La competencia reunió a 32 candidatas, una por cada estado de México, quienes participaron en distintas etapas antes de que el jurado seleccionara a las cinco finalistas de la noche.

La gala se desarrolló en el Rancho Tierra Sagrada, en Los Cabos, donde las participantes fueron evaluadas en las categorías de traje de baño, vestido de noche y una ronda de preguntas y respuestas. Vargas logró imponerse en la fase final y obtuvo el título nacional. El cuadro de finalistas quedó conformado así: -Mariana Macías, de Michoacán, como primera finalista.

-Fernanda Abaroa, de Guerrero, como segunda finalista.

-Génesis Vera, de Veracruz, como tercera finalista.

-Ximena Ochoa, de Ciudad de México, como cuarta finalista. Con el resultado, Mariana Macías quedó como suplente de Vargas en caso de que la ganadora no pueda cumplir con las responsabilidades asociadas al título nacional.

¿Quién es María Vargas?

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Jalisco. Antes de llegar a la corona nacional, desarrolló actividades como modelo, escritora y empresaria. La nueva Miss Universo México 2026 cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales y actualmente trabaja en la segunda parte de su primer libro, titulado "Miss Trouble", nombre que también está relacionado con el apodo con el que se ha dado a conocer. Vargas adoptó el sobrenombre de “Miss Trouble” o “Reina de los Problemas” como una forma de asumir los juicios y críticas que ha recibido a lo largo de su vida y convertirlos en parte de su identidad pública.