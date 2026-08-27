Miss Honduras Universo 2026: fecha, hora y lugar de la gran coronación

San Pedro Sula, Cortés.- ¿Estás listo(a)? La gran final del Miss Honduras Universo 2026 ya tiene fecha y hora. El certamen de belleza nacional se celebrará el viernes 11 de septiembre, en una gala en la que se conocerá a la nueva representante, entre las 19 candidatas que compiten por la corona nacional. El evento tendrá como escenario el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés, donde las candidatas competirán por la corona nacional y la oportunidad de representar al país en el certamen internacional. La ceremonia está programada para comenzar a las 8:00 de la noche, hora de Honduras, donde podrán seguir desde ese momento cada una de las etapas de la competencia.

Previo a la noche de coronación, se ha preparado un programa de actividades. El 4 de septiembre iniciará la concentración de las candidatas en Agua Azul, Lago de Yojoa, mientras que el 9 de septiembre se realizará un conversatorio con Fátima Bosch, Miss México y actual Miss Universo 2025, en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula. Finalmente, el 11 de septiembre se celebrará la gran final y coronación. Durante la gala, las participantes deberán demostrar sus cualidades en las diferentes etapas del concurso, mientras el jurado evaluará su desenvolvimiento, seguridad, presencia escénica y capacidad de comunicación. La actual reina, Alejandra Fuentes, será la encargada de entregar la corona a su sucesora, concluyendo así oficialmente su período como Miss Honduras Universo y comenzará el reinado de la nueva representante nacional.

La nueva Miss Honduras Universo tendrá la responsabilidad de representar al país en la próxima edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el 26 noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico Entre las figuras invitadas a la coronación se encuentra Fátima Bosch, quien formará parte de los atractivos de una noche que reunirá a representantes del mundo de la belleza y el entretenimiento.

¿Ya conoces a las candidatas?