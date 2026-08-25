¿Qué hacen hoy las últimas ganadoras de Miss Honduras Universo?

Gabriela Nikol Ordóñez Cortés representó a Honduras en Miss Universo 2014; es originaria de la ciudad de Comayagua. Actualmente, la bella joven es una creadora de contenido sobre bienestar y salud mental. Está casada con el Dr. Sergio Torres y juntos crearon la plataforma Protocolo Súper Humano, donde les ayudan a las personas a revertir síntomas de enfermedades desde la raíz.