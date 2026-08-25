¿Qué hacen hoy las últimas ganadoras de Miss Honduras Universo?

Son empresarias, creadoras de contenido, modelos y más. A continuación te contamos qué hacen las últimas ganadoras del Miss Honduras Universo ahora.
Maira Alejandra Fuentes, actual Miss Honduras, trabaja ya en sus últimos días como la máxima de belleza. Actualmente, la olanchana sigue trabajando con marcas importantes en el país.
En 2024, Stephanie Cam representó a Honduras en el Miss Universo. Desde su paso por el certamen internacional, la bella madre sigue trabajando con grandes marcas a nivel internacional y crea contenido en sus redes sociales sobre el cuidado del cabello y la belleza.
Zuheilyn Clemente, la representante de Tegucigalpa, fue Miss Honduras en 2023. Actualmente, Zu se ha convertido en una empresaria exitosa. Tiene un centro de pilates y sigue creando contenido en sus redes sociales.
Rebeca Rodríguez Mora, originaria de San Pedro Sula, fue al Miss Universo en 2022. Actualmente, sigue en el modelaje, trabajando con marcas como Prada; además, ama viajar por el mundo y disfrutar de la vida.
Rose Meléndez, originaria de Colón, representó a Honduras en 2021. La bella joven actualmente es modelo y vive en Estados Unidos; tiene un bebé y está esperando a su segundo hijo.
Cecilia María Rossell Guerra, de Copán, fue la representante hondureña en 2020. Rossell es presentadora y periodista, además de modelo. Cabe mencionar que la bella joven está preparándose para pelear por la corona del Miss Grand Honduras 2026.
Rosemary Natalí Arauz Mejía, la originaria de Cortés, representó a Honduras en 2019 en el certamen. Actualmente, es la dueña de Marea Studio, un salón de belleza ubicado en la isla de Roatán.
Claudia Vanessa Villars Figueroa, de Santa Bárbara, fue parte del Miss Universo 2018. Desde su representación como reina, Vanessa ha sido presentadora de televisión y actualmente se ha dedicado a crear contenido en sus redes sociales y a ser embajadora de marcas.
April Claudette Tobie Ramos, representante de Islas de la Bahía, fue al Miss Universo 2017. Actualmente, sigue trabajando como modelo, creadora de contenido y es embajadora de Próspera.
Sirey Morán Castro, originaria de Yoro, representó a Honduras en 2016. La bella catracha actualmente se dedica a crear contenido en redes sociales y tiene un podcast en el que habla de superación personal y alienta a las mujeres a salir adelante.
Iroshka Elvir, de Francisco Morazán, representó a Honduras en el certamen en 2015. Actualmente es diputada del Partido Liberal y está casada con Salvador Nasralla, presentador de televisión y excandidato presidencial, con quien procreó dos hijos.
Gabriela Nikol Ordóñez Cortés representó a Honduras en Miss Universo 2014; es originaria de la ciudad de Comayagua. Actualmente, la bella joven es una creadora de contenido sobre bienestar y salud mental. Está casada con el Dr. Sergio Torres y juntos crearon la plataforma Protocolo Súper Humano, donde les ayudan a las personas a revertir síntomas de enfermedades desde la raíz.