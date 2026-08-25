¿Qué complicaciones médicas sufrió Dolly Parton antes de morir?

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto en Nashville, Tennessee, a los 80 años, tras un periodo prolongado de complicaciones de salud que la mantuvieron alejada de los escenarios durante buena parte del último año.
La noticia fue confirmada por su sobrino, Bryan Seaver, en un video difundido en la cuenta de Instagram de la artista, cumpliendo una petición que ella misma había hecho tiempo atrás.
El deterioro físico de la cantante comenzó a hacerse público en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de su residencia en Las Vegas por "desafíos de salud".
Días antes había faltado a un evento en su parque temático Dollywood a causa de una infección derivada de un cálculo renal.
Sus hermanas, Freida y Stella Parton, pidieron oraciones para ella meses después, en octubre, al señalar que no se encontraba en su mejor momento.
La propia cantante salió al paso de la preocupación de sus seguidores. "No estoy lista para morir todavía", dijo en aquella ocasión mientras aseguraba sentirse "bien" y pedía calma.
La residencia en Las Vegas terminó siendo cancelada de forma definitiva en mayo de 2026. Parton compartió entonces un balance sobre su recuperación. "Tengo buenas noticias y una pequeña mala noticia. La buena es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y mejoro cada día. Ahora, la mala noticia es que va a tomarme un poco de tiempo antes de estar al nivel de actuar en un escenario, porque algunos de los medicamentos me dejan mareada".
En esa misma etapa reconoció que sus sistemas inmunológico y digestivo se habían visto afectados durante los últimos años.
En julio, un nuevo episodio de deshidratación y mareos le impidió asistir a otra presentación en Dollywood por recomendación de su médico en Nashville.
Ya en agosto, cuatro días antes de morir, la artista habló con la revista People sobre su estado de salud.
"Como he contado en mensajes de video durante el último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba a Carl", dijo, en referencia a su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años.
En esa misma conversación bromeó sobre la exposición constante a la que está sometida su vida privada. "Solía bromear diciendo que era la reina de los tabloides, pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de las redes sociales", comentó, para después insistir en que seguía trabajando pese a estar en recuperación.