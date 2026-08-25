¿Qué complicaciones médicas sufrió Dolly Parton antes de morir?

La residencia en Las Vegas terminó siendo cancelada de forma definitiva en mayo de 2026. Parton compartió entonces un balance sobre su recuperación. "Tengo buenas noticias y una pequeña mala noticia. La buena es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y mejoro cada día. Ahora, la mala noticia es que va a tomarme un poco de tiempo antes de estar al nivel de actuar en un escenario, porque algunos de los medicamentos me dejan mareada".