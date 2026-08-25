El millonario patrimonio que deja Dolly Parton tras su muerte

Dolly Parton murió hoy en Tennessee, según confirmó su familia a través de un video que su sobrino Bryan Seaver publicó en la cuenta de Instagram de la famosa, aunque sin revelar mayores detalles sobre su causa de muerte.
La partida de la artista reabre de inmediato las interrogantes sobre cuánto dinero llegó a acumular en una carrera que arrancó en las montañas de Tennessee y terminó convertida en un negocio con ramificaciones en la música, el turismo y el entretenimiento.
Las cifras nunca fueron unánimes. Forbes, por ejemplo, calculaba su patrimonio en 450 millones de dólares.
Mientras que Celebrity Net orth lo ubicaba en 650 millones.
La diferencia no es menor, pero responde a un motivo sencillo. Ninguna de las dos cifras corresponde a un documento público ni a una declaración financiera auditada, porque Dollywood es una empresa de capital privado que nunca revela sus ingresos reales.
Lo que sí está documentado es el origen de ese dinero.
En 1986, Parton se asoció con Herschend Family Entertainment para transformar un parque temático ya existente en Pigeon Forge, Tennessee, en lo que hoy se conoce como Dollywood, quedándose con una participación del 50 por ciento del negocio.
Esa apuesta, que en su momento parecía un capricho de una estrella country, terminó siendo la columna vertebral de su fortuna. Con los años, el complejo sumó un parque acuático y dos hoteles de lujo.
La otra pata del negocio fue una decisión que Parton tomó al inicio de su carrera y que nunca abandonó.
Su catálogo de canciones, que incluye clásicos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, está valorado por Forbes en aproximadamente 120 millones de dólares.
La cantante siempre conservó los derechos de autor de su obra, una postura poco común entre los artistas de su generación. Gracias a eso, cada vez que una de sus canciones sonaba en la radio, en una película o en una versión ajena, el dinero regresaba directamente a ella.
Su fortuna nunca cruzó la barrera de los mil millones de dólares, algo que la propia cantante atribuía a su costumbre de donar buena parte de sus ganancias.