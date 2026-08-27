Mercado de fichajes: Real Madrid suma alta, se va del Barcelona y Enzo Fernández preocupa

Barcola, rumbo al Liverpool por una cifra millonaria. Liverpool habría llegado a un acuerdo con el PSG para hacerse con los servicios de Bradley Barcola por 140 millones de euros, informó The Athletic. La operación contempla 100 millones de libras fijas y algunos detalles todavía pendientes de resolución. El extremo francés, de 23 años, ya habría dado el visto bueno a su llegada a Anfield.