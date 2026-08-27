Mercado de fichajes: Real Madrid suma alta, se va del Barcelona y Enzo Fernández preocupa

Real Madrid y Barcelona tienen nuevos jugadores; Dibu Martínez cambia de equipos. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Morata, cada vez más cerca de regresar a Madrid. El delantero español estaría en la recta final de su llegada al Leganés. De acuerdo con Matteo Moretto, el club madrileño y el Como ya intercambian los documentos necesarios para completar la operación. Si todo avanza según lo previsto, el acuerdo podría quedar cerrado antes del fin de semana.
Acuerdo por 'El Dibu'. Aston Villa y Chelsea habrían alcanzado un entendimiento verbal por el traspaso de Emiliano Martínez. La operación contempla una propuesta de 7.5 millones de libras por las próximas dos temporadas, hasta 2028, con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional.
El 'caso Enzo' sigue abierto. Enzo Fernández finalmente no estará disponible para el compromiso ante Luton por la Carabao Cup. Aunque Xabi Alonso había señalado que el argentino estaba en condiciones de jugar, el mediocampista ni siquiera aparecerá entre los suplentes.
Sunderland quiere dar el golpe con Grealish. El conjunto inglés analiza la posibilidad de intentar el fichaje de Jack Grealish en los últimos días del mercado. Según Sky Sports, el club estudia presentar una propuesta al Manchester City por el extremo, en una operación que podría convertirse en una de las grandes sorpresas del cierre del mercado.
Nicolas Jackson ya es del Aston Villa. El atacante senegalés dejará el Chelsea para convertirse en nuevo futbolista del equipo dirigido por Unai Emery. El traspaso se habría cerrado en 65 millones de libras. Después de completar los exámenes médicos y formalizar el intercambio de documentos, Jackson pondrá su firma como nuevo jugador del Villa.
Mohamed-Ali Cho cambia de destino. El extremo francés deja el fútbol de su país para incorporarse al Hull City. La entidad inglesa no ha revelado el monto de la operación, pero el futbolista, que pasó por la Real Sociedad en 2022, firmó un contrato por cinco temporadas.
Leon Goretzka se marcha al Aston Villa. El mediocampista alemán emprenderá una nueva aventura después de una exitosa etapa con el Bayern Múnich, en la que conquistó siete títulos de Bundesliga y una Champions League. Goretzka aterriza en Inglaterra como agente libre.
Xabi Alonso suma un nuevo defensor. Chelsea habría alcanzado un acuerdo verbal con el Atalanta por Honest Ahanor. La operación estaría valorada en alrededor de 40 millones de libras y solo restaría completar el intercambio de documentación para que el conjunto italiano autorice la salida del defensor.
Gabriel Jesus no entrenó con Arsenal. El delantero brasileño no participó en la sesión de entrenamiento del conjunto londinense, una situación que aumenta los rumores sobre una posible salida antes del cierre del mercado. De acuerdo con Transfermarkt, su valor actual ronda los 17 millones de euros.
Atlético mantiene el interés en Kamate. El conjunto colchonero continúa moviéndose por Issiaka Kamate, según Matteo Moretto. El Atlético ya habría realizado varios contactos con el Inter para conocer las condiciones de una posible operación, aunque las primeras propuestas no convencieron al cuadro italiano.
Barcola, rumbo al Liverpool por una cifra millonaria. Liverpool habría llegado a un acuerdo con el PSG para hacerse con los servicios de Bradley Barcola por 140 millones de euros, informó The Athletic. La operación contempla 100 millones de libras fijas y algunos detalles todavía pendientes de resolución. El extremo francés, de 23 años, ya habría dado el visto bueno a su llegada a Anfield.
Benfica no se rinde por Josema Giménez. El club portugués pretende mantener su ofensiva por el defensor uruguayo hasta el último día del mercado. Según MARCA, existe un fuerte interés por el central del Atlético de Madrid, cuyo futuro continúa sin definirse. Una salida podría producirse si llega una propuesta que convenza a la entidad rojiblanca.
Livakovic ya es oficialmente jugador del Barcelona. El conjunto azulgrana confirmó la llegada del guardameta croata procedente del Fenerbahçe. El acuerdo se extiende hasta junio de 2030 y contempla dos millones de euros fijos más variables. El Barça incorpora así experiencia internacional para reforzar su portería.
Real Madrid ficha a Oscar Naasei. El conjunto blanco alcanzó un acuerdo por el defensor ghanés de 21 años, procedente del Granada, por aproximadamente dos millones de euros, según Fabrizio Romano. El jugador ya pasó el reconocimiento médico y se incorporará al Castilla después de que el Madrid se adelantara a otros pretendientes.
Álvaro Cortés, cerca de salir del Barcelona. El defensor azulgrana estaría a punto de continuar su carrera en Bélgica. Matteo Moretto apunta que su llegada al Royal Antwerp está prácticamente acordada. El central buscará minutos y protagonismo en una nueva experiencia fuera de España.
Enzo Fernández se queda fuera ante Luton. El centrocampista argentino no será convocado para el duelo de Carabao Cup. A pesar de que Xabi Alonso había asegurado que estaba disponible, Enzo no ocupará un lugar ni siquiera en el banquillo. Su situación continúa siendo uno de los focos de atención en las últimas horas.