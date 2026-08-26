Interactivo: perfiles de las candidatas del Miss Honduras Universo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El certamen de Miss Honduras Universo 2026 contará con la participación de 19 candidatas que no solo destacan por su belleza, sino también por su preparación académica y algunas, por su trayectoria en concursos de esta naturaleza.

Entre las bellas catrachas que buscarán representar a Honduras en el Miss Universo 2026 con sede en Puerto Rico figuran Kennia Mondragón, Yariela García, Luisa Pineda, Stephie Morel, y otras más.