Interactivo: perfiles de las candidatas del Miss Honduras Universo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El certamen de Miss Honduras Universo 2026 contará con la participación de 19 candidatas que no solo destacan por su belleza, sino también por su preparación académica y algunas, por su trayectoria en concursos de esta naturaleza.
Entre las bellas catrachas que buscarán representar a Honduras en el Miss Universo 2026 con sede en Puerto Rico figuran Kennia Mondragón, Yariela García, Luisa Pineda, Stephie Morel, y otras más.
¿Ya conoce a todas las Misses? EL HERALDO le presenta los perfiles de todas las candidatas, detallando el departamento o ciudad que representarán, su formación profesional, edad, estatura, lingüística y trayectoria en certámenes de belleza.