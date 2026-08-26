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Interactivo: perfiles de las candidatas del Miss Honduras Universo 2026

¿Qué tanto sabe de las candidatas del Miss Honduras Universo 2026? Descubra sus profesiones, trayectoria y demás con el interactivo de EL HERALDO

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 14:00
Interactivo: perfiles de las candidatas del Miss Honduras Universo 2026

El Miss Honduras Universo 2026 contará con la presencia de mujeres preparadas académicamente y con trayectoria en el mundo del modelaje.

 Foto: ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- El certamen de Miss Honduras Universo 2026 contará con la participación de 19 candidatas que no solo destacan por su belleza, sino también por su preparación académica y algunas, por su trayectoria en concursos de esta naturaleza.

Entre las bellas catrachas que buscarán representar a Honduras en el Miss Universo 2026 con sede en Puerto Rico figuran Kennia Mondragón, Yariela García, Luisa Pineda, Stephie Morel, y otras más.

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¿Ya conoce a todas las Misses? EL HERALDO le presenta los perfiles de todas las candidatas, detallando el departamento o ciudad que representarán, su formación profesional, edad, estatura, lingüística y trayectoria en certámenes de belleza.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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