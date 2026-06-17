Katt Sarmiento va por la corona de Miss Universe Honduras 2026

Una hondureña residente en Estados Unidos anunció oficialmente su candidatura a Miss Universe Honduras 2026. Se llama Katt Sarmiento, tiene 29 años y llega a este certamen con una historia personal construida a lo largo de más de una década fuera del país, con un perfil que va bastante más allá de lo que suele verse en una pasarela.
Sarmiento es originaria de San Pedro Sula, específicamente del Barrio Cabañas, y llegó a Estados Unidos en 2011.
Hoy vive en Kansas City, donde ha edificado una vida llena de trabajo y servicio a los demás.
En un video de presentación publicado en sus redes sociales, fue directa sobre lo que la motiva. "Desde pequeña aprendí a soñar en grande", dijo.
Su rutina en EUA no gira en torno a los certámenes. Sarmiento se desempeña como instructora de pilates y es co-propietaria de Shenergy Collective, un espacio dedicado al bienestar integral.
Paralelamente, colabora con una organización sin fines de lucro enfocada en el servicio a comunidades desatendidas, un trabajo que lleva años haciendo y que define, según ella misma lo ha expresado, el propósito central de su candidatura.
"En los últimos años he entregado mi alma y corazón al servicio, trabajando con comunidades desatendidas, conectando familias con oportunidades reales de transformación", declaró.
Desde hace varios meses comparte con sus seguidores el proceso de preparación que ha asumido de cara a la competición.
Ha trabajado su oratoria, y ha afinado su pasarela y proyección escénica en Puerto Rico.
"Soy una mujer en constante crecimiento, que cree profundamente que todo llega en el momento perfecto", compartió.
Por ahora, la organización mantiene bajo reserva la banda que le corresponderá dentro del certamen.
Sarmiento se une a un grupo de candidatas que ya han oficializado su aspiración al título nacional, con la mirada puesta en la 75ª edición de Miss Universe, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.