MP despide a fiscal y peritos que llevaron el caso de Alexander "Chande" Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- Por instrucción del fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, el Ministerio Público (MP) ha separado de sus cargos al fiscal asignado y peritos en el caso del exalcalde Alexander "Chande" Ardón. Los separados son Walter Aroldo Mendoza Carias, fiscal que llevó el caso contra Ardón; Aleyda Dinora Rodríguez Aguilar, perito que participó en el juicio, y Rony Alexis Reyes Torres, jefe de la unidad encargada de las pericias financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. El 24 de agosto, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción estableció que la Fiscalía no logró demostrar el delito de lavado de activos por parte del exedil.

Ante ello, el tribunal explicó que la absolución por unanimidad obedeció a que el Ministerio Público no logró acreditar, con las pruebas presentadas durante el juicio, el delito de lavado de activos mediante un déficit patrimonial, sustentado en una pericia financiera consistente. Yuri Mora, director de Comunicaciones del MP, informó que "se ha determinado la separación de estas tres personas. Quien lleva la batuta es el fiscal y se hace apoyar por el perito que hizo el análisis financiero, pero este tiene un jefe de la unidad financiera. No se descarta una línea de investigación para saber qué sucedió". Mora explicó que son un total de tres personas las separadas y "se está preparando la documentación mediante un recurso de casación. Tenemos una carga probatoria suficiente y poder revertir lo dictado". Reconoció que "hubo negligencia e irregularidades en el proceso, por eso se ha determinado separar a las tres personas. Aquí es por la evidencia que había y la carga probatoria". "Nos estamos preparando para poder llevar todo lo que nosotros consideramos es una carga probatoria suficiente para poder revertir lo que se dio en la última audiencia contra esta persona (Alexander Ardón)", sentenció.

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