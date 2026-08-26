Casi 100 muertos y más de 700 desaparecidos: el desastre de la riada en Nepal

Este miércoles 26 de agosto Nepal está de luto ante la riada que azotó su punto fronterizo con el Tíbet (China), dejando casi 100 muertos y cientos de desaparecidos. Más detalles a continuación.
De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), se registró un sismo de magnitud 4.4 en frontera entre Nepal y el Tíbet, a unos 77 kilómetros al noroeste de localidad nepalí de Kodari.
El terremoto derivó en una riada que golpeó violentamente al distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal. La riada en cuestión de segundos dejó severos daños, fallecidos y desaparecidos.
Hasta las 08:00 de la noche (hora local), las autoridades de Nepal registra al menos 98 personas muertas. No se descarta que esta cifra incremente con los hallazgos por parte de los equipos de rescate.
La Oficina del Primer Ministro de Nepal informó que lgraron recuperar 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi.
En cuanto a los desaparecidos, se reportan más de 700 personas con las que no se ha podido establecer contacto. Entre ellas, 484 turistas, 391 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.
En el caso del condado de Gyrong en el Tíbet, las autoridades suman tres decesos y 265 desaparecidos, según el primer balance difundido por la televisora estatal china CCTV.
La Riada que azotó el distrito de Razuwa se extendió hasta llegar a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.
El desastre dañó al menos 19 puentes transitables y unos 40 kilómetros de carreteras, así como proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras. Esto ha dificultado a los corristas para llegar a algunas de las regiones afectadas.
Una cámara de video captó el momento en el que las fuertes corrientes de agua arrastraron con el puerto fronterizo de Gyirong.
Las personas intentaron huir lo más pronto posible pero sucumbieron a la fuerza del agua. La Región Militar del Tíbet explicó CCTV que una inspección realizada con drones, se constató que las rutas próximas al puerto habían quedado completamente destruidas.
El Gobierno de Nepal declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate. De igual forma, se instruyó brindar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, sistema eléctrico y telecomunicaciones.