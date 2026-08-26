Casi 100 muertos y más de 700 desaparecidos: el desastre de la riada en Nepal

En cuanto a los desaparecidos, se reportan más de 700 personas con las que no se ha podido establecer contacto. Entre ellas, 484 turistas, 391 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.