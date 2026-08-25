Salieron de una discoteca con un hombre y las hallaron enterradas: crimen de dos primas en Brasil

Como Letycia Garcia Mendes y Sttela Dalva Melegari Almeida fueron identificadas las dos jóvenes de 18 años que fueron halladas sin vida tras varios meses desaparecidas. ¿Lo último que se supo de ellas?
Las jovencitas desaparecieron en abril de 2026, tras ser vistas en una discoteca en Paraná, Brasil, y el pasado 21 de agosto sus restos fueron hallados por la Policía Civil en una zona rural de Paraíso do Norte.
Cámaras de seguridad muestran la última vez que las primas fueron vistas, aquel 21 de abril de 2026, afuera de una discoteca en Brasil. ¿Qué se sabe del hombre con el que fueron vistas?
El hombre con el que fueron vistas fue identificado como Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 años, quien presuntamente utilizaba el nombre falso de "Davi". Sin embargo, hay un segundo sospechoso, identificado como "Magrão", quien fue quien indicó dónde habían sido enterradas las jóvenes.
Según el jefe de Policía Civil, el segundo sospechoso ayudó a Clayton a ocultar los cuerpos de las víctimas.
Las investigaciones apuntan a que las jóvenes tuvieron una discusión con el primer sospechoso y que este las asesinó con un arma de fuego. Posteriormente, las trasladó hasta un campo de caña de azúcar y las enterró.
Luego de que el segundo sospechoso indicara dónde estaban los cuerpos de las jóvenes, la Policía se trasladó al lugar y, efectivamente, halló restos humanos que presuntamente corresponderían a las primas desaparecidas.
Clayton era considerado prófugo desde abril y, además del caso de las jóvenes, tenía antecedentes y una orden de captura relacionada con un delito de robo.
Las autoridades manejan que "Magrão" fue quien ayudó a Clayton a ocultar los dos cuerpos después de que este último las asesinara.
Hasta el momento, se desconoce si las jóvenes conocieron ese día al sospechoso o si ya habían tenido contacto con él.