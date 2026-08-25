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Gladis Jiménez, migrante hondureña con parálisis, pide ayuda para autodeportación

La madre hondureña quedó con parálisis tras un accidente y teme ser separada de su hija estadounidense si inicia el proceso de retorno; su esposo fue deportado

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 15:35
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Luego de que su esposo fuera deportado, la hondureña Gladis Jiménez enfrenta un nuevo desafío desde Estados Unidos: regresar a su país junto a su hija de dos años. Lamentablemente, su condición médica complica su movilización.

 Foto: Captura de video
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Gladis Jiménez quedó con parálisis tras sufrir un accidente automovilístico hace casi dos años. La hondureña recuerda que el vehículo en el que viajaba con su hija volcó y quedó con las llantas hacia arriba.
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El llanto de la menor fue lo que la despertó después del impacto. “Ese momento fue muy rápido; cuando me desperté sin sentido fue porque la niña empezó a llorar y pues, el carro quedó llantas arriba”, recordó la hondureña.
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Ahora, su condición física dificulta el traslado y la obliga a buscar una alternativa que le permita regresar al país sin separarse de su hija, quien nació en Estados Unidos.
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Gladis perdió la movilidad de su cuerpo y ahora necesita asistencia para realizar distintas actividades.
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Su situación se complicó todavía más después de que su esposo fuera detenido por migración y lo deportaran a Honduras.
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El esposo de Gladis era el principal sustento económico del hogar y también la ayudaba con sus cuidados, por lo que ahora busca regresar al país para reunirse con él y su familia.
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“Es él el que pagaba todo, los gastos y todo, pero en eso pues lo va agarrando migración, pero cuando supe que iba para Honduras también fue un momento triste”, relató.
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Una de las alternativas que considera es la autodeportación mediante la aplicación CBP Home, que le permite mediante ese mecanismo solicitar un vuelo de regreso al país de origen.
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Sin embargo, debido a su condición física, no puede viajar como una pasajera convencional, ya que necesita trasladar los equipos que utiliza para movilizarse y recibir atención médica.
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“La silla eléctrica, la silla de baño, la manual, la cama de hospital, el elevador que me levanta, todas las cosas que necesito”, explicó.
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La hondureña teme que esa situación provoque una separación de su hija, quien es ciudadana estadounidense, por lo que pide ayuda a las autoridades de Honduras para encontrar una alternativa que le permita regresar al país junto a la menor.
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