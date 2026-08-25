Indignación en Haití por una nueva masacre de las bandas armadas con decenas de muertos

Al menos 47 personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un asalto nocturno de una banda armada en un barrio con vista a la capital de Haití, Puerto Príncipe el domingo 23 de agosto de 2026, informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), provocando indignación por la falta de protección ante repetidos ataques mortales.
La Oficina de Protección del Ciudadano (OPC), institución pública de defensa de los derechos humanos, expresó su "profunda" consternación por la masacre y condenó "con la mayor firmeza" los hechos, en los que, según indicó, fueron asesinadas "varias decenas de personas", entre ellas numerosos jóvenes.
Asimismo, la OPC pidió al Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN) y a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes para restablecer de manera duradera la seguridad en Kenscoff, proteger a la población y esclarecer los crímenes.
Este lunes 24 de agosto, cientos de habitantes se concentraron frente al comisariado de Kenscoff para denunciar la situación de inseguridad y reclamar una respuesta de las fuerzas del orden.
Los manifestantes cuestionaron la gestión estatal y denunciaron la falta de medidas concretas para frenar la violencia que afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.
Jocelerme Privert, expresidente provisional, condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los habitantes de Kenscoff.
"Ante esta espiral de violencia, no podemos acostumbrarnos al horror ni permanecer indiferentes", afirmó Privert en un mensaje publicado en Facebook, en el que reclamó al Estado asumir plenamente su responsabilidad de proteger a la población.
¿Quiénes son los responsables de estas masacres? Las bandas, integradas por la coalición armada Viv Ansanm, buscan consolidar su presencia en Kenscoff, una zona estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora; ha permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Tras los ataques, los grupos armados suelen replegarse hacia barrios fronterizos con Kenscoff, entre ellos Carrefour, zonas donde la presencia del Estado es muy limitada.
Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2,310 muertos y 1,106 heridos.
También se perpetraron al menos 99 secuestros; 699 personas, especialmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata de personas.
A esto se suma que unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.