Indignación en Haití por una nueva masacre de las bandas armadas con decenas de muertos

¿Quiénes son los responsables de estas masacres? Las bandas, integradas por la coalición armada Viv Ansanm, buscan consolidar su presencia en Kenscoff, una zona estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora; ha permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe.