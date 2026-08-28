Más de 6,000 maestros salieron del sistema educativo público este año

Tegucigalpa, Honduras.- El número de docentes en el sistema educativo público hondureño se redujo de forma considerable este año, al pasar de 66,945 maestros en 2025 a 60,730 actualmente, según datos de la Secretaría de Educación. La cifra significa que 6,215 docentes salieron del sistema educativo este año, y la reducción se da en momentos en que el sistema educativo enfrenta un déficit de maestros para atender a los estudiantes en los diferentes niveles. Los registros muestran que la cantidad de docentes tampoco ha tenido un crecimiento constante en los últimos años; en 2022 había alrededor de 64,460 maestros, cifra que aumentó a 64,928 para el 2023, es decir, 468 maestros más.

Sin embargo, en 2024 salieron del sistema 304 docentes, quedando la planilla con 64,624 profesores, mientras que en 2025 se produjo un aumento hasta llegar a 66,945. El dato muestra que un total de 2,321 maestros fueron ingresados al sistema educativo público ese año, incremento que se atribuye al concurso docente que se realizó en 2024. No obstante, para el 2026, la cifra volvió a caer de manera significativa hasta llegar a los 60,730 maestros, según datos oficiales del Sistema Integrado de Información Educativa de la Secretaría de Educación.

El dirigente magisterial Gerardo Solano, del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), atribuyó parte de esta reducción a las jubilaciones de los profesores que salen del sistema y cuyas plazas, según aseguró, no están siendo sustituidas. "Se están jubilando anualmente un aproximado de 2,000 docentes al año y están congelando esas estructuras", explicó Solano. También señaló que los concursos docentes no necesariamente se traducen en un aumento de la cantidad de maestros que permanecen en las aulas, debido a que, según afirmó, no se están creando nuevas estructuras docentes. Agregó que otro de los problemas es que algunos maestros son asignados a cargos administrativos, aunque mantienen horas de clase. Un análisis realizado por EL HERALDO con datos de Educación señala que el sistema público requiere entre 9,000 y 18,000 maestros adicionales para mejorar la relación entre estudiantes y docentes y acercarse a los promedios regionales e internacionales. La disminución de los docentes también genera preocupación en el sistema de previsión del magisterio.

Solano advirtió que, al existir menos maestros activos, también se reducen las cotizaciones que ingresan al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), lo que podría generar presión sobre el sistema de jubilaciones.