Onda tropical dejará lluvias y chubascos débiles en Honduras este domingo y lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de corta amplitud ingresará y se desplazará por Honduras este domingo 30 de agosto, provocando un incremento de la nubosidad y lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), elaborado por los meteorólogos Luis Fonseca y Will Ochoa, el fenómeno tendrá mayor influencia durante este domingo.

Las regiones oriental y centro, además de sectores del norte, suroccidente y sur, serán las zonas donde se esperan mayores condiciones para la presencia de precipitaciones asociadas al desplazamiento de la onda tropical.

Cenaos prevé que las lluvias y chubascos sean débiles a moderados y de carácter disperso, mientras que en otras regiones del territorio nacional las precipitaciones serían débiles y aisladas.

En Francisco Morazán, donde se encuentra el Distrito Central, este domingo se espera cielo poco nublado a parcialmente nublado, con una probabilidad media de precipitaciones débiles dispersas.

Para Tegucigalpa y sus alrededores, esto significa que podrían registrarse períodos de mayor nubosidad y algunas lluvias débiles en sectores del departamento, aunque no se pronostican precipitaciones generalizadas durante toda la jornada.