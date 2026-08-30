Onda tropical dejará lluvias y chubascos débiles en Honduras este domingo y lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de corta amplitud ingresará y se desplazará por Honduras este domingo 30 de agosto, provocando un incremento de la nubosidad y lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico extendido del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), elaborado por los meteorólogos Luis Fonseca y Will Ochoa, el fenómeno tendrá mayor influencia durante este domingo.
Las regiones oriental y centro, además de sectores del norte, suroccidente y sur, serán las zonas donde se esperan mayores condiciones para la presencia de precipitaciones asociadas al desplazamiento de la onda tropical.
Cenaos prevé que las lluvias y chubascos sean débiles a moderados y de carácter disperso, mientras que en otras regiones del territorio nacional las precipitaciones serían débiles y aisladas.
En Francisco Morazán, donde se encuentra el Distrito Central, este domingo se espera cielo poco nublado a parcialmente nublado, con una probabilidad media de precipitaciones débiles dispersas.
Para Tegucigalpa y sus alrededores, esto significa que podrían registrarse períodos de mayor nubosidad y algunas lluvias débiles en sectores del departamento, aunque no se pronostican precipitaciones generalizadas durante toda la jornada.
Los vientos en Francisco Morazán estarán soplando del norte y noreste, con una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, según el pronóstico elaborado por Cenaos.
En El Paraíso, el cielo estará poco nublado a nublado durante este domingo, con una probabilidad media de precipitaciones débiles y dispersas, y para el lunes, las lluvias serían aisladas.
El departamento de Olancho tendrá condiciones de medio nublado a parcialmente nublado este domingo, pero con una probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos durante la jornada.
Para el lunes, las condiciones en Olancho cambiarán y las precipitaciones serían muy aisladas, de acuerdo con el pronóstico extendido del Cenaos.
En Gracias a Dios se espera cielo cubierto este domingo, acompañado de una probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles que serían dispersos en el departamento.
Intibucá también tendrá una probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles con precipitaciones dispersas y para el lunes, las lluvias serían muy aisladas.
En Comayagua se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, con una probabilidad media de precipitaciones débiles dispersas, y el lunes habrá nublados ocasionales y lluvias débiles dispersas.
En el departamento de Choluteca se esperan condiciones despejadas a parcialmente nubladas este domingo, con probabilidad media de lluvias y chubascos débiles dispersos.
Para el lunes, Choluteca tendrá condiciones generalmente secas, según el pronóstico extendido del Cenaos.
En el departamento de Valle, el cielo permanecerá poco nublado, mientras que el lunes se prevén condiciones nubladas a parcialmente nubladas y existe probabilidad de lluvias y chubascos débiles dispersos.
¿Qué ocurrirá mañana lunes 31 de agosto?
El remanente de la onda tropical continuará influyendo en las condiciones atmosféricas, junto con el ingreso de humedad procedente del mar Caribe.
Esta combinación producirá lluvias y chubascos débiles dispersos a moderados ocasionales en las regiones occidental, áreas del norte, centro y Oriente de Honduras, mientras que para el sur se pronostican condiciones secas.
En Francisco Morazán, el lunes se espera cielo nublado a parcialmente nublado, pero con condiciones mayormente secas y precipitaciones que podrían presentarse únicamente de manera dispersas.