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Ministro de Seguridad advierte que Honduras sigue firme en la lucha contra el narcotráfico

La Policía Nacional interceptó una cisterna utilizada para transportar droga, en un operativo que representa un nuevo golpe al narcotráfico en el país

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 18:47
Ministro de Seguridad advierte que Honduras sigue firme en la lucha contra el narcotráfico

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reafirmó el compromiso de Honduras en la lucha contra el narcotráfico.

 Foto: Estalin Irías| El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó este viernes -28 de agosto- sobre un nuevo golpe a estructuras dedicadas al narcotráfico, luego de que agentes de la Policía Nacional interceptaran un vehículo tipo cisterna utilizado para transportar droga por rutas terrestres en el norte de Honduras.

El funcionario destacó que las últimas operaciones han permitido decomisar más de tres toneladas de cocaína, como parte de las acciones ejecutadas por las autoridades para combatir a las estructuras criminales que utilizan el territorio hondureño como ruta de tránsito hacia Norteamérica.

Velásquez señaló, además, que las organizaciones criminales han modificado sus métodos, utilizando tanto vías marítimas como terrestres para introducir droga al país y posteriormente movilizarla hacia otros destinos, aunque aclaró que hasta el momento no se ha confirmado una conexión entre las distintas estructuras investigadas.

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Asimismo, explicó que las investigaciones buscan llegar a los responsables de mayor nivel dentro de las estructuras criminales, mientras existen procesos judiciales en curso contra presuntos operadores logísticos y podrían emitirse nuevas órdenes de captura.

Velásquez también resaltó el intercambio de información y la cooperación con agencias de Estados Unidos, al considerar que este trabajo conjunto permite fortalecer las investigaciones y operaciones contra el narcotráfico.

Finalmente, el funcionario aseguró que las autoridades continuarán dando seguimiento a las estructuras que utilizan Honduras como territorio de tránsito para trasladar drogas hacia Norteamérica.

Fuertes decomisos de cocaína en 2026

Los decomisos registrados en 2026 muestran varios golpes importantes contra el narcotráfico en Honduras, con más de tres toneladas.

Entre las incautaciones más relevantes destacan los 1,760 kilos decomisados este 28 de agosto en El Progreso, Yoro y Güinope, El Paraíso; los 746 kilos y 648 kilos encontrados en Marcovia, Choluteca (20 y 21 de agosto), respectivamente, además de 172 kilos incautados en Pimienta, Cortés el pasado 08 de junio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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