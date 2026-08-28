Ministro de Seguridad advierte que Honduras sigue firme en la lucha contra el narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó este viernes -28 de agosto- sobre un nuevo golpe a estructuras dedicadas al narcotráfico, luego de que agentes de la Policía Nacional interceptaran un vehículo tipo cisterna utilizado para transportar droga por rutas terrestres en el norte de Honduras.

El funcionario destacó que las últimas operaciones han permitido decomisar más de tres toneladas de cocaína, como parte de las acciones ejecutadas por las autoridades para combatir a las estructuras criminales que utilizan el territorio hondureño como ruta de tránsito hacia Norteamérica.

Velásquez señaló, además, que las organizaciones criminales han modificado sus métodos, utilizando tanto vías marítimas como terrestres para introducir droga al país y posteriormente movilizarla hacia otros destinos, aunque aclaró que hasta el momento no se ha confirmado una conexión entre las distintas estructuras investigadas.