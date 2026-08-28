Por sus aportes a Honduras, Juan Antonio Bendeck recibirá "Doctorado Honoris Causa" de la UTH

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Antonio Bendeck recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en reconocimiento a su trayectoria empresarial y social. El reconocimiento fue entregado por don Roger D. Valladares, fundador de la UTH. El galardón destaca su trayectoria y sus aportes al desarrollo de Honduras. La ceremonia de investidura se realizará en octubre, en el marco de las actividades conmemorativas por los 40 años de la UTH. En octubre, la UTH celebrará cuatro décadas de trayectoria, una oportunidad que será aprovechada para agradecer y reconocer a personas que han contribuido al país desde diferentes ámbitos.

“Cumplir 40 años de UTH nos invita a mirar hacia atrás y agradecer a Dios, a nuestra comunidad universitaria y a tantas personas que han sido parte de este camino. Juan Bendeck es una de esas personas a las que quiero agradecer de manera especial”, dijo Roger D. Valladares. Valladares agregó que “Juan es un hombre al que admiro y aprecio profundamente. Ha sido un amigo, un empresario comprometido y, sobre todo, un hombre agradecido con Honduras. Por eso quise que, en estos 40 años de nuestra Universidad, pudiéramos decirle gracias de una manera que esté a la altura de lo que representa para nosotros”. El fundador de la UTH añadió que “hay personas que pasan por nuestra vida y hay personas que dejan huella. Juan Bendeck es de esas personas. Su historia, su trabajo, su manera de servir y ese amor que siempre ha demostrado por Honduras son valores que merecen ser reconocidos y transmitidos a las nuevas generaciones”.

¿Quién es Juan Antonio Bendeck?